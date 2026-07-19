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世界杯2026｜麦巴比暂成史上入球王 「美斯周日一定会入球」

足球世界
更新时间：07:58 2026-07-19 HKT
发布时间：07:58 2026-07-19 HKT

麦巴比在世界杯季军战梅开二度，球队最终虽然以4：6不敌英格兰，最终以第4名完成，但他个人在今届金靴奖叫糊之余，以22球压过美斯成为史上入球王。但麦巴比相信美斯一定会在决赛入波，同时坦言宁愿是球队能够争冠，并不关心个人荣誉。

麦巴比今场梅开二度。美联社
麦巴比今场梅开二度。美联社
麦巴比力压美斯成为史上入球王。美联社
麦巴比力压美斯成为史上入球王。美联社
麦巴比认为美斯在决赛一定会入球。美联社
麦巴比认为美斯在决赛一定会入球。美联社

22场入22球

麦巴比在48分钟的入球令他追平美斯历届入21球的纪录，66分钟再建功，令他以22球独占世界杯史上入球王的美誉。27岁的麦巴比，用了22场世界杯比赛便达成这项成就，2018年攻入4球、2022年攻入8球，今届则入10球，暂时在金靴奖领先。

「宁愿是明天能够出战决赛」

但他赛后强调个人荣誉并不重要：「美斯周日一定会入球，我可以肯定。我只是希望帮助球队赢波。当你能够在世界杯攻入很多入球，你就会被归类到特别的层次。」他又宁愿是球队杀入决赛争冠：「我宁愿不是世界杯历史最佳射手，而是明天能够出战决赛。这项纪录对我的职业生涯当然有意义，但此刻它并不是我最关心的事情。」

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