世界杯2026｜沙卡4强坐足全场、季军战连中三元 「当然希望上阵更多」

英格兰以6：4击败法国夺得今届世界杯季军，是球队近60年最佳成绩。今场功臣当数连中三元的布卡约沙卡，被记者问到是否希望有更多上阵时间时，沙卡坦言「当然」；他又向阿仙奴球迷派定心丸，指自己身体完全康复。

比宁咸让12码助完成帽子戏法

英格兰上半场以4：0领先法国，沙卡占其中两球。英格兰下半场一度被连追3球，但沙卡射入关键的12码助球队拉开至5：3。当时比宁咸先拿起皮球，之后再将皮球交予沙卡，让他完成㡌子戏法。沙卡透露比宁咸如何将机会让给他：「祖迪从来没有打算自己射。他第一时间就叫我去完成帽子戏法。当时他一直抱着皮球，而有几名法国球员正试图分散我的注意力。」

沙卡在上半场已经梅开二度。美联社

沙卡今场入3球。美联社

沙卡射入关键12码。美联社

沙卡上半场补时两分钟，为英格兰射成4：0。美联社

对于今场最终以6：4破敌，沙卡形容是「疯狂的比赛。我们两队都仍然很失望，因为没有打入决赛」。但他表示：「但对我们来说，最重要的是为国家取得60年来最佳成绩，所以我们对最终结果感到高兴。」60年前，英格兰在主场夺得冠军，之后的最佳成绩是1990及2018年以第4名完成。

向阿仙奴球迷派定心丸 「已完全康复」

沙卡在4强斗阿根廷坐足全场；回看今届，被问到是否希望获得更多上阵时间时，沙卡坦言：「当然，我希望可以踢得更多，但现在并不是谈论这件事的时候，我只会用球场上的表现来证明自己。事情已经过去，现在要向前看。」谈及他的健康时，他向阿仙奴球迷派定心丸，「我已经完全康复，身体没有问题」。