世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王

世界杯季军战，英格兰与法国合演入球骚。英格兰上半场领先4：0下，下半场一度被法国连追3球，但「三狮军团」最终有沙卡连中三元，以及比宁咸埋斋，最终以6：4击败法国，取得季军，是近60年来最佳成绩。麦巴比今场梅开二度，除了今届金靴奖以两球领先美斯，历届入球亦超越对方成为入球王。

英格兰今场收起哈利卡尼和比宁咸等主力，至于赛前被热议的明奈则因伤不入大军名单；有力争取金靴奖的法国主将麦巴比则正选上阵。英格兰甫开赛便领先，法国一记左路界外球，杜伊将皮球传向右路队友时，被英格兰的迪格兰赖斯截到皮球，后者在禁区外起脚，射破法国门将迈治兰的十指关。赖斯这个入球在2分14秒射入，是英格兰在世界杯第二快入球；最快入球是白兰仁笠臣于1982年世界杯，开赛28秒便破门，当时的对手同样是法国。

「三狮军团」于18分钟领先到2：0，赖斯开出左路角球，由干沙接应头槌破门；这是法国在世界杯最快落后两球的一役，之前的纪录是去届决赛36分钟两球落后阿根廷。之后麦巴比有3次机会，先是禁区外一记远射斜出，之后在28分钟接应直线单刀，被出迎的甸轩达臣封到后，再由古希在门前解围；旁证其后举旗示意越位。35分钟他杀入禁区后起脚，射门再被轩达臣化解。

英格兰在37分钟领先到3：0，来自一次反击，沙卡精彩直线找到拉舒福特，后者第一次单刀起脚不果，最终他横传予沙卡再射破法国大门。沙卡于上半场补时2分钟再入1球，他的阿仙奴队友伊斯于中路接球顺势转身，随即交出直线，沙卡起左脚破门，助英格兰半场以4：0领先法国。

麦巴比反压美斯，成为世界杯史上入球王。路透社

法国连追3球

法国半场一口气换4人，包括将奥士文尼丹比利派上阵；英格兰则以屈坚斯入替拉舒福特。法国于48分钟先追一球，英格兰的罗渣士于左路控球被抢去，最终奥利斯直线交予麦巴比，为法国追至落后1：4。法国在54分钟再追一球，巴高拿于左路接应直线，单刀面对轩达臣破网，法国追至2：4。

麦巴比梅开二度

英格兰于59分钟再凭死球获得黄金机会，艾云东尼的头槌攻门，被迈治兰扑出。法国于66分钟再追一球，麦巴比在禁区顶起脚破网，助球队追至3：4之余，梅开二度的麦巴比反压美斯，以22球成为历来世界杯入球王。

今场多次失机的奥利斯，于81分钟搓空下起右脚烫射，但皮球斜出。之后球赛因为球证抽筋，需要到场外舒缓而暂停。英格兰于85分钟获得12码，极刑由沙卡操刀中鹄完成「帽子演法」，英格兰领先5：3。法国于下半场补时6分钟，凭丹比利射破英格兰大门，再追至落后4：5。英格兰最终凭比宁咸埋斋，以6：4击败法国夺得季军，是队史自1966年夺得冠军后，英格兰的最佳成绩。