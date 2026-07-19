Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联首场热身赛0：1域斯咸 安达利山度士地标战登场

足球世界
更新时间：05:27 2026-07-19 HKT
发布时间：05:27 2026-07-19 HKT

世界杯接近尾声，紧接是各大联赛进入备战新球季阶段。曼联今晨在首场热身赛面对英冠的域斯咸，有新兵安达利山度士首次披上「红魔」战衣上阵。最终曼联以0：1不敌域斯咸。

曼联首场热身赛以0：1不敌域斯咸。美联社
曼联首场热身赛以0：1不敌域斯咸。美联社
卡域克表示球队真正开操只是约10天，今场只是练兵。法新社
卡域克表示球队真正开操只是约10天，今场只是练兵。法新社
梳尔正选上阵。法新社
梳尔正选上阵。法新社

曼联上半场派出新兵安达利山度士上阵，哈利马古尼、劳基梳尔、美臣蒙特等等亦悉数列阵，但红魔于39分钟被域斯咸的森史密夫破门，半场落后0：1。曼联下半场换走全部11名正选，派出青年军球员应战，最终以0：1落败。

主帅卡域克赛后表示：「正如我赛前所说，球员真正开操只有大约一星期至10天。今天最重要的是顺利完成比赛，从中找到一些正面之处，看到一些好的地方。我们知道表现不会完美，毕竟这只是第一场热身赛，这很正常。」

卡域克：安达利正逐渐找回节奏

谈到新兵安达利山度士的表现时，卡域克表示：「安达利正逐渐找回节奏，重新适应比赛感觉，很高兴看到他踏上球场。」至于仍未归队的世界杯国脚，卡域克表示：「他们很快就会陆续归队。随着新球季临近，球队阵容会愈来愈完整，这也是我们预期之中的事情。」曼联下一场热身赛，是下周五斗挪超球会洛辛堡。

最Hit
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
10小时前
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
影视圈
12小时前
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
14小时前
01:13
5游客北海道自驾遭JR列车撞 消息：其中一名伤者为东九龙交通部警员
突发
7小时前
红磡露宿婆婆｜29岁男涉袭击被捕 与婆婆素有积怨疑不满对方影响市容
突发
8小时前
「洗米嫂」陈慧玲晒性感泳照 身材Fit过少女 10岁细女Damiana近照样貌似足爸爸周焯华
「洗米嫂」陈慧玲晒性感泳照 身材Fit过少女 10岁细女Damiana近照样貌似足爸爸周焯华
影视圈
13小时前
周星驰《功夫女足》韩国舆论指控片中反派影射并丑化韩国女足。
周星驰《功夫女足》内地票房破11亿 韩国舆论指控片中反派影射并丑化韩国女足
即时中国
13小时前
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
生活百科
13小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
7小时前
世界杯｜英法季军赛无人睇？仍有7100张票放售 二手劈价4成 （美联社）
世界杯｜英法季军赛无人睇？临开场有7100张票放售 二手劈价4成
即时国际
9小时前