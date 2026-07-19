英超｜曼联首场热身赛0：1域斯咸 安达利山度士地标战登场

世界杯接近尾声，紧接是各大联赛进入备战新球季阶段。曼联今晨在首场热身赛面对英冠的域斯咸，有新兵安达利山度士首次披上「红魔」战衣上阵。最终曼联以0：1不敌域斯咸。

曼联首场热身赛以0：1不敌域斯咸。美联社

卡域克表示球队真正开操只是约10天，今场只是练兵。法新社

梳尔正选上阵。法新社

曼联上半场派出新兵安达利山度士上阵，哈利马古尼、劳基梳尔、美臣蒙特等等亦悉数列阵，但红魔于39分钟被域斯咸的森史密夫破门，半场落后0：1。曼联下半场换走全部11名正选，派出青年军球员应战，最终以0：1落败。

主帅卡域克赛后表示：「正如我赛前所说，球员真正开操只有大约一星期至10天。今天最重要的是顺利完成比赛，从中找到一些正面之处，看到一些好的地方。我们知道表现不会完美，毕竟这只是第一场热身赛，这很正常。」

卡域克：安达利正逐渐找回节奏

谈到新兵安达利山度士的表现时，卡域克表示：「安达利正逐渐找回节奏，重新适应比赛感觉，很高兴看到他踏上球场。」至于仍未归队的世界杯国脚，卡域克表示：「他们很快就会陆续归队。随着新球季临近，球队阵容会愈来愈完整，这也是我们预期之中的事情。」曼联下一场热身赛，是下周五斗挪超球会洛辛堡。