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世界杯2026｜车路士势1.17亿镑签摩根罗渣士 破安达臣纪录成最贵英兵

足球世界
更新时间：04:15 2026-07-19 HKT
发布时间：04:15 2026-07-19 HKT

根据《天空体育》的报导，车路士与阿士东维拉达成协议，将以1.17亿镑收购摩根罗渣士。他将打破刚刚转投曼城的艾利诺安达臣的纪录，成为历来最高转会费的英格兰球员。

周一将赴伦敦体测

罗渣士目前正随英格兰代表队出征世界杯，但随着季军战于周六结束，预料罗渣士将于周一返回英国将前往车路士体测。根据报道，车路士为23岁的罗渣士提供一纸6年合约，另加1年续约选项，最长可以效力至2033年。

罗渣士势将加盟车路士。法新社
罗渣士势将加盟车路士。法新社
罗渣士去季为维拉赢得欧霸杯。路透社
罗渣士去季为维拉赢得欧霸杯。路透社
罗渣士在世界杯4强斗阿根廷，贡献一记助攻。路透社
罗渣士在世界杯4强斗阿根廷，贡献一记助攻。路透社

目前最高转会费英格兰球员的纪录，由早前以1.16亿镑由诺定咸森林加盟曼城的艾利诺安达臣所保持。而据报罗渣士的转会费高达1.17亿镑，意味着他将超越安达臣的纪录，成为最高转会费的英格兰球员。

去季助维拉夺欧霸杯

这名23岁英格兰国脚，于2024年以1600万镑由米杜士堡加盟维拉，去季他为维拉于各项赛事上阵55场，贡献14入球和11次助攻，并助维拉赢得欧霸杯冠军；维拉于英超亦以第4名完赛，获得来季欧联资格。车路士去季成绩不济，无绿来季欧洲赛，「蓝战士」新一季会由沙比阿朗素领军。

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