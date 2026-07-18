Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026预告｜季军战法国硬撼英格兰 麦巴比火力全开争金靴 三狮力拼60年来最佳成绩

足球世界
更新时间：17:43 2026-07-18 HKT
发布时间：17:43 2026-07-18 HKT

世界杯季军战将于香港时间今晚（18日）深夜5点上演，由英格兰硬撼法国，虽法国上战不敌西班牙无缘决赛，但落入季军战亦表示麦巴比的金靴竞逐亦未结束，今战势必火力全开猛攻争入波；而三狮军团则才拼一挫法国，以季军完成取60年最佳成绩。

法国今届4强撞此前已连续2次击败他们的「克星」西班牙，但再度以0:2吞败，首席射手麦巴比被限制得毫无办法，但落入季军战除了为法国主帅迪甘斯力拼赢波送别外，在射手榜以8球和美斯位列第一的麦巴比亦仍有望反先，因此今仗他势必火力全开猛攻。而英格兰上场对上阿根廷在领先下以1:2反胜为败，主教练杜曹「泊大巴」的调动被受抨击，这名德国人主帅亦有机会，因近年英格兰最佳成绩已是18年的第4，若今战可以获胜创60年来佳绩的话，相信可以令他挽回一点民心。

 

英格兰晋级之路

日期（香港时间）    阶段    赛果

17/06    4强    1:2负阿根廷

12/07    8强    2:1胜挪威

06/07    16强    3:2胜墨西哥

02/07    32强    2:1胜刚果民主共和国

28/06    分组赛    2:0胜巴拿马

24/06    分组赛    0:0和加纳

18/06    分组赛    4:2胜克罗地亚

英格兰预计出场阵容（4-2-3-1）

门将：比克福特

后卫：迪积史宾斯、马克古希、丹般恩、安斯干沙

中场：艾利洛安达臣、迪格兰赖斯

前锋：安东尼哥顿、祖迪比宁咸、摩根罗渣士、哈利卡尼

法国晋级之路

日期（香港时间）    阶段    赛果

15/07    4强    0:2负西班牙

10/07    8强    2:0胜摩洛哥

05/07    16强    1:0胜巴拉圭

01/07    32强    3:0胜瑞典

27/06    分组赛    4:1胜挪威

23/06    分组赛    3:0胜伊朗

17/06    分组赛    3:1胜塞内加尔

法国预计出场阵容（4-2-3-1）

门将：迈治兰

后卫：迪奥靴南迪斯、麦辛斯拿确斯、乌柏美卡奴、古迪

中场：尼高路简迪、萨伊艾美利

前锋：巴高拿、卓基、迪比利、麦巴比

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
3小时前
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
10小时前
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-17 11:31 HKT
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
2026-07-17 17:10 HKT
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
重酬！ 急求在日港人代领漏低行李回港 网民忧暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
13小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
以为「每日执两千」好好赚？大学生揸的士一年半果断「斩缆」 爆背后暗涌：随时影响一生前途！
以为「每日执两千」好好赚？大学生揸的士一年半果断「斩缆」 爆背后暗涌：随时影响一生前途！
生活百科
4小时前
5游客北海道自驾遭JR列车撞 消息：其中一名伤者为东九龙交通部警员
突发
53分钟前
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
70岁米雪饭局疑被男子闻发、搭肩「抽水」？ 受访还原互动过程：我唔系弱质女流
影视圈
9小时前