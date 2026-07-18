世界杯2026预告｜季军战法国硬撼英格兰 麦巴比火力全开争金靴 三狮力拼60年来最佳成绩

世界杯季军战将于香港时间今晚（18日）深夜5点上演，由英格兰硬撼法国，虽法国上战不敌西班牙无缘决赛，但落入季军战亦表示麦巴比的金靴竞逐亦未结束，今战势必火力全开猛攻争入波；而三狮军团则才拼一挫法国，以季军完成取60年最佳成绩。

法国今届4强撞此前已连续2次击败他们的「克星」西班牙，但再度以0:2吞败，首席射手麦巴比被限制得毫无办法，但落入季军战除了为法国主帅迪甘斯力拼赢波送别外，在射手榜以8球和美斯位列第一的麦巴比亦仍有望反先，因此今仗他势必火力全开猛攻。而英格兰上场对上阿根廷在领先下以1:2反胜为败，主教练杜曹「泊大巴」的调动被受抨击，这名德国人主帅亦有机会，因近年英格兰最佳成绩已是18年的第4，若今战可以获胜创60年来佳绩的话，相信可以令他挽回一点民心。

英格兰晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

17/06 4强 1:2负阿根廷

12/07 8强 2:1胜挪威

06/07 16强 3:2胜墨西哥

02/07 32强 2:1胜刚果民主共和国

28/06 分组赛 2:0胜巴拿马

24/06 分组赛 0:0和加纳

18/06 分组赛 4:2胜克罗地亚

英格兰预计出场阵容（4-2-3-1）

门将：比克福特

后卫：迪积史宾斯、马克古希、丹般恩、安斯干沙

中场：艾利洛安达臣、迪格兰赖斯

前锋：安东尼哥顿、祖迪比宁咸、摩根罗渣士、哈利卡尼

法国晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

15/07 4强 0:2负西班牙

10/07 8强 2:0胜摩洛哥

05/07 16强 1:0胜巴拉圭

01/07 32强 3:0胜瑞典

27/06 分组赛 4:1胜挪威

23/06 分组赛 3:0胜伊朗

17/06 分组赛 3:1胜塞内加尔

法国预计出场阵容（4-2-3-1）

门将：迈治兰

后卫：迪奥靴南迪斯、麦辛斯拿确斯、乌柏美卡奴、古迪

中场：尼高路简迪、萨伊艾美利

前锋：巴高拿、卓基、迪比利、麦巴比