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世界杯2026│全球力撑西班牙 民调显示亚洲82%球迷撑狂牛赢阿根廷

足球世界
更新时间：17:07 2026-07-18 HKT
发布时间：17:07 2026-07-18 HKT

世界杯决赛由西班牙对阿根廷，是赛事史上第12次出现南美队与欧洲球队争冠的局面，亦是近4届的第3次。阿根廷有球王美斯坐镇，狂牛相对较整体欠缺耀眼球星，但全球球迷竟一面倒支持西班牙，据《马卡报》的民意调查显示6大洲的球迷都有较高比例认为他们可以封王，当中82%的亚洲球迷撑狂牛，一面倒看好他们。

民意调查询问球迷决赛意向

西班牙媒体《马卡报》近日进行了一项超过2万名用户参与的民意调查，了解他们在世杯决赛支持那一队。每位用户需要先标明自己来自那一个大洲，再拣选支持的球队，《马卡报》再核查他们的网际网路协定位址，确认其地理位置。调查显示，6大洲全部都有较高比例的球迷支持西班牙夺冠。

6大洲全部较高比例支持狂牛

当中亚洲有82%的球迷看好狂牛；比例最高是非洲，高达88%认为西班牙可以第2次捧走世界杯；大洋洲亦有86%用户撑西班牙夺冠；北美洲方面，支持西班牙的球迷比例为72%比28%；阿根廷所在的南美洲，其支持率为41%，西班牙有59%；狂牛身处的欧洲反而是最多人支持阿根廷的洲份，有47%，可是仍不足半数。

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