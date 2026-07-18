世界杯2026│阿根廷犯规最多 西班牙队长洛迪指全队「控制情绪」不会坠入圈套

西班牙在世界杯决赛面对卫冕冠军阿根廷时，需要注意后者的犯规战术，这支南美劲旅是本届赛事犯规次数最多的球队，其战将亦惯常用小动作挑衅对手的情绪，令敌将未能冷静比赛。狂牛中场兼队长洛迪卡斯简迪指他们会控制好情绪，不被对方挑衅，门将乌尼西蒙亦指分组赛对过乌拉圭，该队的技俩与阿根廷接近，有经验会懂得处理。

阿根廷88次犯规冠绝48队

阿根廷于今届世杯共有88次犯规，是48队中犯规次数最多的球队，场均有12.57次。该队比起今场对手西班牙多8次犯规，英格兰和法国分别有74次及70次，这支南美劲旅惯常用犯规战术打断对方的节奏。同时其战将经常用小动作挑衅对手的情绪，上仗斗英格兰不时出手出脚干扰，三狮球员多次对此向球证表达不满。

洛迪指伯冷静不会中计

狂牛中场洛迪指这是阿根廷惯用的套路，不会中计，「挑衅是足球的一部份，我们要视乎比赛如何发展。我相信阿根廷会全力比赛依靠强硬和假略性，而不是主动挑衅。但如果比赛确实进入这样的阶段，我们会置之不理，坚持自己的方式，不会陷入其中。」拿朴迪亦表示：「最近几场比赛里，我们看到了一些自己不理解的事，一些动作被无视，尤其是阿根廷。他们是一支经常有小动作的球队，这在大赛不应该出现，因为会令你失去稳定，变得愤怒。」

乌拉圭分组赛曾以犯规战术阻狂牛

西班牙于分组赛对另一南美劲旅乌拉圭时，亦被其小动作和犯规战术考起，最终仅赢1:0。门将乌尼西蒙指有该场经验懂得如何应付：「对乌拉圭时他们的身体对抗非常强硬，频繁通过犯规来打乱我们的节奏。阿根廷应会用相似策略，我们要做好心理准备，在这种气氛中保持自己的节奏。」