世界杯2026｜陈伟豪、叶鸿辉亮相启德足球盛会社区活动 2人大谈世界杯决赛预测

「香港足球盛会2026」举行在即，主办单位周六在启德体育园东营举办「感受足球热情」社区外展计划，邀请到2位港足传奇陈伟豪和叶鸿辉，为65名青少年进行足球训练和分享，活动后2人亦就世界杯决赛讲到自己的心水，阿辉更为看好西班牙，而伟豪则认为会是一场「55波」。

周六「香港足球盛会2026」主办单位联同CityLab在启德体育园东营举办「感受足球热情」社区外展计划。摄影：魏国谦

陈伟豪、叶鸿辉亲身教波传授经验

世界杯即将迎来最后的决战，但香港本地球迷未需要等候太久便再迎足球盛事，「香港足球盛会2026」将于7月31日至8月5日举行，有曼城、车路士、国际米兰和祖云达斯在启德主场馆上演连场大战。

虽活动开始前受大雨影响，但仍无碍在场小球员对足球的热情。摄影：魏国谦

今次活动有65名青少年进行足球训练，活动后更可获正赛门票。摄影：魏国谦

叶鸿辉在雨中同样落力指导学员。摄影：魏国谦

周六主办单位联同CityLab在启德体育园东营举办「感受足球热情」社区外展计划，邀请到香港足球名宿陈伟豪和港队传奇门将叶鸿辉，与一众本地教练和一众青少年训练，虽活动开始前受大雨影响，但仍无碍在场小球员对足球的热情，出席的学员亦可获得正赛门票将足球热潮延续到社区。

陈伟豪（左）认为世界杯决赛是55波，叶鸿辉（右）则较看好西班牙。摄影：魏国谦

叶鸿辉世杯决赛较睇好西班牙 陈伟豪觉得系55波

活动后阿辉和伟豪受访时亦大谈关于今届世界杯决赛，阿辉笑指不想作预测避免「灯死」任意一队，笑说自己4强都猜错，但他自己更为看好西班牙：「估西班牙系因为佢哋前、中、后场实力比较平均，而且佢哋会压迫啦，过去几场都见到阿根廷面对对手压迫好似唔识踢咁，加上佢哋都本身控球能力就好高，所以我基于呢个方向去估啦。」但阿辉亦指出阿根廷在对手收后时又可以撕破对手防线，所以都很难去猜测那队更有机会。

伟豪认为西班牙整体打法更好，但阿根廷靭性十足同样难对付。摄影：魏国谦

而伟豪则认为会是「55波」：「西班牙整体打法更好，连打法国都可以技术性击倒，但系阿根廷都好难对付，你睇佢上几场都系后面踢返起，因为𠮶班球员一激起佢哋真系好难对付，我自己觉得西班会入波先，但随时阿根廷又会追返，所以我觉得都系1:1或者2:1。」

阿辉指自己4强支持的队伍都「灯死」。摄影：魏国谦

补水时间对教练更有帮助

而今届世界杯加入补水时间，对此阿辉表示以观众角度当然会影响到观赏性，因为踢几十分钟又停一停3分钟甚至更久，但他认为对教练反而是好处：「对球员而言会令节奏变慢啲，但因为比赛依家系分开咗4节，咁反而可以有助教练可以针对对手有调整的机会。」但他亦对本地较少有饮水时间有微言：「好坦白咁讲，如果美国或者欧洲比赛都有饮水时间，以香港嘅温度同湿度我唔信会好过美国欧洲，但系我唔明点解香港得咁少次用到补水时间。」而下届世界杯有指将扩至64队参赛，阿辉则认为以球迷角度当然有更多比赛看会更好，但球员角度的话要面对更多场比赛可能会更辛苦。

记者/摄影：魏国谦