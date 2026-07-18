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英超│瑞士金童文森比6000万欧罗投维拉 下月或随队访港斗拜仁

足球世界
更新时间：15:47 2026-07-18 HKT
发布时间：15:47 2026-07-18 HKT

英超阿士东维拉周五(17日)宣布从德甲弗赖堡签下早前在世界杯大放异采的锋将文森比（Johan Manzambi），据报转会费高达6000万欧罗。这名可胜任中前场多个位置的全能金童，有望随维拉于下月访港，在启德主场馆对战德甲劲旅拜仁慕尼黑。

世界杯4场收录3入球2助攻

去季率领弗赖堡跻身欧霸决赛的文森比，在今届世界杯表现出色，为瑞士收录3入球2助攻，并凭借全季出色的表现得到多间英超球会青睐，最终维拉击败纽卡素得到这名超新星，据报其转会费高达6000万欧罗。这名20岁新生代喜言：「我很高兴来到这里，非常期待在维拉公园出赛，我相信可以创一番伟大的事业。维拉是英格兰一间顶级球会，而且还有欧联资格，艾马利又是一名非常出色的教练，所以加盟维拉是最理想的发展规划。」

料下月随维拉访港对拜仁

文森比于弗赖堡位置靠后，通常出任中场8号位，亦会踢防守中场。他在世杯为瑞士担任翼锋，亦出任过辅锋，展现全能属性。这名20岁新星签约后会放暑假，预计在8月初向维拉报到，有望随队到访香港，在8月8日于启场主场馆斗拜仁慕尼黑。

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