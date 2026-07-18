世界杯2026│阿根廷、西班牙会师决赛是传控足球胜利 史卡朗尼点出分别在于边路攻击

明晚世界杯决赛由阿根廷对西班牙，两支球队都是以控球在脚的技术型踢法为主，阿根廷教练史卡朗尼(Lionel Scaloni)指在讲求身体对抗的年代，两支传控球队会师世杯决赛，都是技术型足球的胜利。而史帅分析这场终极之战时指，他们较重中路推进，狂牛更重视翼锋的配置。

史卡朗尼：「足球就是用脚踢」

世界球坛近年讲求身体对抗，体格和埋身肉搏能力成为球员最看重的元素，纯技术型球员买少见少。然而两支著重控球的技术型之师会师世界杯决赛，是传球足球的胜利，阿根廷教练史卡朗尼表示：「说到底，足球是用脚踢的。100年后，足球仍然是用脚来踢，虽然身体对抗非常重要，但技术好的球员依然会脱颖而出，我球员时代技术平平，这点我体会更深。如果一支球队不仅身体强壮，而且又技术出众，那才是真正最难应付的对手。西班牙和阿根廷都有清晰的比赛方式，我们绝对值得站在决赛舞台上。」

阿根廷中路为主 西班牙两边拉得更开

在控球在脚的前提下，西班牙两翼有拉明耶马和尼高拉斯威廉斯，进攻时用尽球场阔度，利用两侧冲击；阿根廷于皇牌美斯、中场安素费南迪斯和前锋拿达路马天尼斯都居中下，重视中路进攻，史卡朗尼分析道：「两队都建立在控球上，这一点我们真的非常相似。彼此有些微细差别，一队边路拉得更开，更偏重翼锋配置，另一队就收得更紧。」