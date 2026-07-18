世界杯2026│美斯、耶马同样19岁著19号波衫初战世杯 西班牙教练称耶马初起步「无得比」
更新时间：15:13 2026-07-18 HKT
发布时间：15:13 2026-07-18 HKT
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阿根廷对西班牙的世界杯决赛，最大话题当然是美斯与拉明耶马的跨时代对决。两人虽然相差20岁，但他俩在世杯的起点出奇地相似，彼此首战世界杯时都刚好度过19岁生日，同样穿起19号球衣，西班牙教练迪拉富安迪指耶马职业生涯刚起步，与现时的美斯没有可比性。
美斯、耶美首战世杯出奇相似
美斯于2006年首次参加世界杯，当时他身穿19号球衣，并在决赛周举行期间度过其19岁生日。而拉明耶马今届第一次踏上世杯舞台，球衣同样是19号，他在刚周一度过19岁生日，巧合地与巴塞隆拿前辈美斯一样。更难以置信的是，美斯在首届世杯收录1入球1助攻，耶马今届同样有1个士哥和1次妙传，场上数据完全相同。当然有不同之处，美斯的阿根廷在06年于16强止步；耶马今届正选踢足7场率领西班牙跻身决赛，这点美斯优胜。
迪拉富安迪指外界过份包装跨世代对决
外界以跨时代对决包装这场决赛，但西班牙教练迪拉富安迪指现阶段两人无可比性：「他们都是天才球员，但目前没有可比性。因为美斯拥有一段世界足坛无人能够比拟的职业生涯，而耶马才刚刚起步。我们必须给予他时间，并保持谨慎，理解耶马还处于成长阶段。」
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