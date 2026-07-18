世界杯2026│曼联名将建议明奈拒绝于季军战上阵 红魔担心世杯经历影响心态

世界杯季军战将于香港时间周日(20日)凌晨5时上演，由英格兰斗法国，根据赛事的重要性和过往惯例，两军大有机会安排副选出场，三狮中场明奈(Kobbie Mainoo)有望在今届世杯首次上阵。然而英军主帅杜曹之前一直忽视他，前曼联中场毕特(Nicky Butt)建议这名后辈拒绝出场，作为对杜帅的抗议。消息指红魔亦担心今次世杯的经历，会影响这位年轻中场的心态。(Viu99、Now616、618台周日凌晨5:00直播)

毕特指明奈应拒绝在季军战上阵

明奈在今届世杯从未上阵，杜曹由分组赛至准决赛宁愿坚持用有伤病在身的迪格兰赖斯，或安排攻击型的祖迪比宁咸及摩根罗渣士堕后，甚至让刚伤瘉的右闸列斯占士客串中场位置，都不派他上阵。此子于今场季军战迎来出场机会，但毕特建议他拒绝披甲作无声抗议：「我不知道杜曹在想甚么，这完全不合理，现在要求他在毫无意义的季军战中出场，如果我是他，我会拒绝上阵，说自己受伤。他今届一分钟的出场时间都没有，一来就踢这隶样无聊的比赛，万一受伤影响新球季，绝对不行。」

上季艰难走出困境 红魔担人影响心态

毕特续指杜曹现时任何球员都会用，就是不用明奈，没有任何理据可言。而英国《每日邮报》亦指，明奈刚季好不容易才走出低弃，于卡域克麾下重生在曼联站稳阵脚，如今又因为世杯没有出场时间而再次跌入谷底，红魔希望他不要被今次世杯之旅的经历缠绕，休息3周后调整好心态回归，正面应对新球季。