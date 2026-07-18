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世界杯│杜曹指法国、阿根廷、西班牙达到夺冠预期水平 英格兰仍有差距 季军战想创60年来最佳成绩

足球世界
更新时间：12:53 2026-07-18 HKT
发布时间：12:53 2026-07-18 HKT

英格兰将于香港时间今晚(18日)深夜5时对阵法国，主教练杜曹表示会领军全力在这场季军战中争胜，取得队史60年来于世杯最佳成绩。同时他指出准决赛另外3队法国、阿根廷和西班牙，在今届赛事都交出夺冠的预期水平，但英军与他们仍有差距，未达到同一屠次，承诺在今届世杯后会全力追赶，有信心可以挑战世界之巅。(Viu99、Now616、618台周日凌晨5:00直播)

期望带领英格兰取得60年来世杯最佳成绩

1966年英格兰主场赢得世界杯，之后最佳成绩是2018年的第4名，当时球队在季军战以0:2不敌比利时。英军今场如果击败法国，将会成为季军取得近60年来队史于世杯最佳成绩，杜曹指这正是他希望做到的事：「4强是一场痛苦的败仗，但我们会克服它，借伤痛作出强势反弹，就由今场比赛开始。如果我们赢波，就算取得在世杯赛场上近60年来最佳成绩，我们希望可以做到。」

指3支夺冠热门均踢出预期水平 英军仍有差距

同时杜曹指准决赛另外3队阿根廷、西班牙和法国，被认为是今届世杯最有机会夺冠的球队，英格兰不在此列，经过多场比赛后亦证实三狮与3队有差距：「至今我仍相信另外3支球队是最被期望赢得冠军，我们不是。法国、西班牙和阿根廷都踢出他们被预期的水平，我们还未到这个层次，仍有一段差距，这就是球队现在身处的位置。我们由明天起会努力追赶，达到他们的水平，我们会不停面对挑战。」
 

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