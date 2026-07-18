世界杯2026│大哨朗拿度评C朗 指他有能力踢沙特联赛但无力战世杯

葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)在美加墨世界杯虽然攻入3球，当中更收录个人于世杯淘汰赛首个士哥，但他整体表现平平，更被外界指连累球队于16强出局。巴西一代名将朗拿度(Ronaldo)周五评价C朗，指他目前仍具备在沙特阿拉伯联赛比赛的水平，但已无力在世界杯上竞争，还指就算多么想踢下好都好，都要视乎自己的身体状况，暗示后者已力不从心。

大哨评C朗无力在世杯竞争

41岁的C朗在今届世杯上阵5次入3球，其中两球是在分组赛5:0大胜实力平干的乌兹别克时取得，另一球就是32强淘汰克罗地亚射入12码。然而此子大部份时间都乏善可陈，外界更因为他走动少和威胁低，将他视为葡军未能发挥应有水准的绊脚石。巴西名将朗拿度直言C朗已没有在世杯竞争的水平：「他也许仍然具备在沙特阿拉伯比赛的水平，但要参加世界杯，大家都知道困难很多，水平也高得多。」

朗拿度：「就算想踢都要视乎身体」

大哨续指C朗拿度已力不从心：「一般来说，身体会向你发出讯号，告诉你无法再承受。就算我们对足球充满热情，渴望永远踢下去，但最终还是要看自己的身体。」他表示自己如今已不再踢足球，因为自己大脑的想法已超越身体所能承受的范围。