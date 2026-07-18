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世界杯2026│季军战无意义？ 法国、英格兰球员无心恋战 迪甘斯、麦巴比另有想法

足球世界
更新时间：12:18 2026-07-18 HKT
发布时间：12:18 2026-07-18 HKT

今晚(19日)深夜5时将会上演法国对英格兰的世界杯季军战，两队刚经历准决赛输波的伤痛经历，据报双方战将都无心恋战。世杯季军战向来被指是世上最鹧意义的比赛，但高卢雄鸡主帅迪甘斯就另有想法，因这场是他在法国队的告别战，他希望完美结束自己在法国队的14年执教生涯，矢言此会派出认真对待比赛的球员出场。而消息指队长基利安麦巴比亦想连续2届夺得世杯金靴奖，今场会悉力以赴。(Viu99、Now616、618台周日凌晨5:00直播)

英格兰、法国球员无心恋战

英格兰于4强在大好形势下，因过于保守而被阿根廷逆转，主教练杜曹承认球员们无心踢季军战：「我们的球员不想踢这场比赛，法国球员亦不想。大家都想踢决赛，但我们会以职业态度完成这场比赛。」而法国在准决赛于毫无还击之力的情况下，遭西班牙溃击，消息指球员们都输到一脸茫然，对自己产生自我怀疑，还未消化该场失利，对决赛都无心恋战。

迪甘斯想完美告别

外界一直认为季军战无意义，希望国际足协取消这场比赛，但法国教练迪甘斯和锋将麦巴比就另有想法。迪甘斯将于今届世杯结束后卸任，结束自己在法国队的14年执教岁月，他希望完美告别，今仗会派出认真对待比赛的球员出场：「我已经和所有球员面对面沟通，包括那些之前上阵时间不多的球员，我绝不会让那些心态不够坚毅的球员出场。这是一场实打实的正式比赛，我会调整正选阵容，一部份球员因为身体无法坚持，一部份是基于我完全理解和支持的其他因素而无法出场，我会以此拣选出场的球员。」

麦巴比为神射手动力十足

预计今届赛事从未上阵的35岁老将尼高路简迪，将会正选披甲；中坚伊巴希马干拿迪、右闸马路古斯图、中场萨伊艾美利、锋将马古斯杜林等都会以正选姿态出战。而据报麦巴比亦会继续正选，他除了希望连续2届世杯成为金靴得主外，自己历来有20个世杯入球，比同样竞争神射手的美斯只差一球，他希望可以尽快压过后者成为世杯射手王，今届做到就更理想。

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