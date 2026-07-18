世界杯2026│特朗普承认曾致电恩芬天奴 否认下令只是「建议」重新审视巴洛根红牌

美国总统特朗普周五(17日)为今届世界杯进行总结，并首次开腔回应之前引发巨大争议的科拿连巴洛根红牌，他承认自己曾致电国际足协主席恩芬天奴，当时只是「建议」他重新审视红牌的情况，没有直接下达命令，还称相信不是主席一人拍板，是委员会作出的决定。然而网民对他的说法不卖帐，称美国总统的「建议」，与直接下命令没有分别。

特朗普指仅「建议」审视红牌

特朗普与恩芬天奴周五一起出席新闻发布会，为今届世界杯进行总结。有记者问他美国前锋科连拿巴洛根红牌停赛变缓刑一年的事件，他首次回应：「我当时只是要求他们重新审视一下，并没有直接命令恩芬天奴『你必须这么做』。他是个聪明且强硬的人。」特朗普续指自己「被逼」打电话予恩芬天奴，「我打给他只是提出建议。我不认为是他一个人拍板，应该是委员会在分析情况后，认定那只是一次意外。当时两名球员高速相撞，完全是意外，并没有故意踢人的动作。」

网民认为「建议」与下令无分别

科连拿巴洛根是在32强淘汰波斯尼亚时领红牌，按规例需要在16强斗比利时一仗停赛。然而特朗普与恩芬天奴倾谈后，国际足协破天荒将停赛令判缓刑一年，巴洛根可以出场对比利时，但美国最终大败1:4无缘8强。网民对特朗普的说法不卖帐，有人表示：「特朗普的『建议』，和下令有分别吗？」，不少网民反而同情美国队，认为特朗普越帮越忙，球员在巨大压力下出赛表现走样。