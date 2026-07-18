世界杯2026│美斯谈跨世代斗耶马「太疯狂」 欣赏但不留情：唔会让他19岁成世界冠军！

阿根廷对西班牙的美加墨世界杯决赛，将于香港时间周日(19日)深夜3时上演，赛事其中一个焦点是39岁的美斯(Lionel Messi)与刚过19岁生日的拉明耶马(Lamine Yamal)上演跨世代对碰。作为巴塞隆拿名宿，美斯于19年前曾为当时仍是婴儿的耶马冲凉，相关照片在网上疯传，前者指从未想过他俩会在世杯决赛相遇，真的「太疯狂」。美斯续指自己看好耶马的前景，但今场不留情面，拒让他在19岁就成为世界冠军！

由冲凉到世杯决赛相遇 美斯：「太疯狂」

拉明耶马于2007年出生，当时美斯20岁，在巴塞隆拿刚出道3年。美斯在巴塞与联合国儿童基金一个社区慈善活动中，为耶马冲凉，意想不到后者长大后成为巴塞的超新星，更成西班牙国脚，今届世杯领军连过数关跻身决赛，与美斯率领的阿根廷争夺大力神杯。由婴儿冲凉的合照，到在世杯决赛成为对手，美斯形容这经历太疯狂：「那张照片的事太疯狂了。当时他还是个婴儿，我和他拍了一张照片，如今我们两人竟在世界杯决赛相遇，太疯狂了。」

因巴塞一直留意耶马发展

美斯续指因为自己深爱巴塞，所以一直留意耶马的发展，认为他是成目前世界最佳球员之一，「他表现越好，对巴塞越有利，因他效力于一家我深爱的球会，所以我一直都很关注他，我衷心祝愿他一切顺利，如今他已经是世界足坛的标志性球员之一。」

不会让耶马19岁成为世界冠军！

然而在国家荣誉当前，美斯表示不会留情面，「他才19岁，整个职业生涯还很长。我们今场会竭尽全力，不让他这一次就成为世界冠军。」