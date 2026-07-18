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专栏 苏哈仔│曼联借世杯暗度陈仓快签泰利文斯 转会策略变精明

足球世界
更新时间：09:55 2026-07-18 HKT
发布时间：09:55 2026-07-18 HKT

世界杯来到尾声，转会市场开始热闹起来，一众参加世杯的球员完成任务后，有时间处理转会事宜，决定去向，接受体测，完成交易。曼联过去一周一口气完成3宗交易，当中借世杯暗度陈仓完成泰利文斯的转会，令球迷和球圈人士都感到意外。

快签泰利文斯无走漏风声

上季英超落幕后，曼联锁定了巴西中场艾达臣荷西的交易，之后传得最炽热是马迪奥斯费南迪斯、辛度东拿利和艾利诺安达臣，卡路士巴利巴、阿当禾顿、曹亚文尼和阿历斯史葛的名字亦被提及，但由始至终安达利山度士和泰利文斯都不在传闻行列。泰利文斯的交易在保密程度上做到密不透风，红魔巧妙地利用世杯的新闻流量，一直暗地里与其经理人团队接触，秘密洽谈条款，在外界都无法得知他和阿士东维拉有违约金条款下，火速付款完成交易。当比利时在世杯出局，泰利文斯离开美国返英国后，立即接受体测，由突然传出报导到落实，前后只有2日时间。

此交易除了见到曼联的心思细密外，亦看见他们一改过往在转会市场拖沓的陋习，快速完成收购。而且他们之前面对心仪目标被其他球队哄抢后，会不惜一切盲目追求，安东尼马菲奥斯都要追价到1亿欧罗签入，今次遇热刺不理性地抢人，冷静应地暗度陈仓，完成两宗具性价比的收购。苏伟业

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