世界杯2026│阿根廷惊讶英格兰领先后死守 担心派沙卡或马度基冲散防线

英国媒体《独立报》进一步披露英格兰在世界杯准决赛对阿根廷一仗的细节，他引述阿根廷队中人士的说法，指其教练史卡朗尼和教练组在三狮领先后，以为后者会派出布卡约沙卡或马度基持续冲击防线，担心会被冲散，已作出相应部署，岂料英军主帅杜曹换后卫死守，他们才可逃出生天。

史卡朗尼已部署如何限制沙卡/马度基

《独立报》访问了这位不具名的阿根廷消息人士，他指阿根廷上下对杜曹在领先后摆出的防守姿态，感到相当意外。球员们在安东尼哥顿打破僵局后，曾担心他们需要派人手焗攻，英格兰可望一步发挥其快速攻守转换的特点，拉快比赛节奏令他们无力还击。史卡朗尼和其教练组成员，在下半场补水暂停期间，特意部署沙卡或马度基后备出场后的应对方案，如何在强攻中限制其冲击力。

球员惊讶英军退守 一度担心阵型被拉开

可是他们发现杜曹没有选择这大路的方案，而是用安斯干沙入替哥顿，变阵为5后卫阵式，到82分钟进一步换入丹般恩和历高奥莱利，防线越缩越后，全面死守没有任何进攻的意图。阿根廷多名球员赛后不约而同表示，他们意外三狮在领先后死守，而不是派出速度型球员冲击其防线，拉开其阵型令到他们顾此失彼。