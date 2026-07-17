港足｜40岁艾里奥领军出战亚运 曾昭达执亚运代表队教鞭

第20届爱知名古屋亚运2026将于9-10月举行，中国香港足球总会今日公布港队23人大名单，超龄球员有40岁的艾里奥领军，另外有颜卓杉和胡晋铭其中后者是第三度出战，决选球员中有米高、吴宇曦第大港脚，教练方面因卢比度将要领军出战东盟杯，因此由曾昭达执掌教鞭。

对比起50人的初选大名单，多位上届功臣被剔走，包括余在言、潘沛轩、安永佳等，仅留上届队长胡晋铭成三朝元老，另外超龄球员有40岁中坚艾里奥和今年初转投青岛海牛的中场颜卓彬。

而U23球员上亦有不少大港脚，包括米高、吴宇曦、赵聡悟、马希伟等出战。而教练人选上，因主教练卢比度同一时间要带队出战东盟杯，将由曾助理文夺得球队首冠的曾昭达领军。

港队23人决选名单:

守门员:陈冠燊、张桂华、潘尚希

后卫:*艾里奥、宏恺志、郭缙诺、龙梓轩、宋纮毅、曾乐图、曾以行、严启倬

中场:秦宇灏、李乐谦、马希伟、*颜卓彬、赵聡悟、*胡晋铭

前锋 :杜俊晖、陈傲轩、李俊霆、马 斐、米 高、吴宇曦

*超龄球员

