世界杯2026｜决赛成巴塞表演舞台！拿朴达赞美斯耶马写下「拉玛西亚传承」

周日世界杯决赛上演西班牙对阿根廷的梦幻对决，西甲豪门巴塞隆拿主席拿朴达（Joan Laporta）已高调飞抵纽约观战，他在受访时更直言，这场巅峰大战实质上就是巴塞隆拿足球哲学与「拉玛西亚（La Masia）」青训系统的完美表演舞台，并深信「西班牙的巴塞式传控」将会笑到最后。

八大金花耀狂牛 拿朴达：西班牙传控完美复刻巴塞

今届西班牙阵中有多达8名巴塞球员在列，包括在中坚19 岁的神童古巴斯、中场丹尼尔奥莫、加维及柏迪、前锋拉明耶马（Lamine Yamal）等。拿朴达自豪地表示：「阿根廷的踢法更具侵略性，而西班牙则更注重团队，踢法与巴塞的传控体系如出一辙。大家都知道，巴塞的足球就是最好的！我很庆幸能拥有这些天才球员。」

两代十号世纪相遇 美斯耶马传承未来

今场决赛最吸睛的，无疑是两代巴塞标志性人物——39岁的球王美斯（Lionel Messi）与 19 岁的西班牙神童拉明耶马的对决。拿朴达感性地将两人进行了传承式对比：「美斯是拉玛西亚的骄傲，代表了足球的过去与现在；而耶马则代表了现在与未来。能看到最纯正的巴塞风格主宰世界舞台，身为会长我深感自豪。」

大赞迪高买人神技 哥顿阿德耶米来投

在沉浸于世杯喜悦的同时，拿朴达亦赞扬体育总监迪高（Deco）在转会市场上的高效工作。他透露，球会已完成签入英格兰国脚安东尼哥顿（Anthony Gordon）的重磅交易，大赞其在世杯准决赛攻破阿根廷大门时的速度。同时，他亦证实巴塞即将签下多蒙特前锋卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）：「迪高的工作既高效又低调，我们正全速重建进攻线，目标是挑战新球季的各项锦标！」