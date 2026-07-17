世界杯2026│阿根廷如卫冕美斯再夺金球奖？ 主办方重申规则：效力任何联赛球员都可竞争！

美加墨世界杯来到最后阶段，除了冠军外，各个个人奖项亦将会诞生，连带金球奖得主亦预计在胜方球队中出现。如果阿根廷成功卫冕，最大呼声当然是美斯当选，但此子目前于美职国际迈阿密效力，并非于欧洲联赛揾食有违金球奖本身的定义。然而此奖项的主办方《法国足球》重申奖项的规则，任何联赛的球员都可获奖，强烈暗示美斯可以当选。

美斯夺金球奖呼声高

根据金球奖选举的惯例，大赛年如欧洲国家杯或世界杯等，由冠军队的成员当选。阿根廷如果在决赛击败西班牙，累积8入球4助攻的美斯呼声最大，有力第9次夺得这个奖项；消息指就算西班牙夺冠也好，由于狂牛踢法整体，没有一位特别耀眼的球星和夺冠功臣，仍可能颁予美斯。

主办法重申准则任何球员都可竞争

可是金球奖本身的准则，是计算当年8月至次年7月全季的表现，奖项原本是给予欧洲球员或在欧洲联赛效力的战将，美斯是阿根廷人，正于美职国际迈阿密效力，有说法指他不能获奖。然而主办金球奖的《法国足球》重申奖项的规则，指无论效力那一个联赛，任何国籍的球员都有资格参与竞争。

2007年起取消任何国籍、地域限制

事实上金球奖原本是欧洲足球先生，颁发予欧洲球员；到1995年将评选范围扩大到全球球员，但在评选期内要在欧洲联赛效力。到2007年金球奖才彻底取消所有限制，任何联赛任何国籍的球员都有机会竞争。值得一提，美斯于2023第8次赢得金球奖时，当时虽已转投国际迈阿密，但奖项是计算他在2022年8月至2023年7月的表现，那时他仍效力巴黎圣日耳门。金球奖至今仍未有一位不在欧洲联赛效力，同时又非欧洲人的球员获奖，美斯可望创历史。