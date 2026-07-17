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世界杯2026｜特朗普恩芬天奴将同台颁大力神杯 两人曾因巴洛根缓刑事件受非议

足球世界
更新时间：15:41 2026-07-17 HKT
发布时间：15:41 2026-07-17 HKT

世界杯决赛将于周日（19日）于新泽西上演，由美斯（Lionel Messi）领军的阿根廷与耶马压阵的西班牙上演世纪决战。除了场上星光熠熠，白宫于周四下午正式证实，美国总统特朗普（Donald Trump）已落实亲临现场观战。这将是特朗普在今届赛事中首次公开现身，而且国际足协（FIFA）主席恩芬天奴已确认，特朗普届时将会登上颁奖台，与他一同向夺冠球队颁发大力神杯！

与恩芬天奴老友记 延续东道主首脑颁奖传统

特朗普一直对足球大力支持，并在今届大赛的筹备中扮演活跃角色。他与 FIFA 主席恩芬天奴私交甚笃，这亦促成了他今次高调参与颁奖。国家元首亲自出席世界杯决赛颁奖，向来是世界杯的传统。例如 2022 年卡塔尔决赛，卡达埃米尔亲自为美斯披上传统黑袍；2018 年俄罗斯决赛，总统普京亦在莫斯科为夺冠的法国队颁牌。

曾「私相授受」涉干预红牌 去年乱入车路士颁奖台惹混乱

然而，特朗普与足球的缘份却伴随?争议。最惹人瞩目的，是他在今届大赛期间，曾高调承认自己曾亲自联络 FIFA 高层，「关切」美国队前锋巴洛根（Folarin Balogun）所领的红牌，原本需要停赛的巴洛根最终竟然获改判缓刑，引发外界对他利用总统特权干预球证执法的强烈质疑。

此外，在去年夏天举行的世冠杯决赛上，特朗普亦曾大出风头。当时他作为颁奖嘉宾向车路士颁发奖杯。虽然车路士球员早知他会出席，但没料到特朗普在递交奖杯后，竟然「赖死唔走」，留在颁奖台中央与球员一同高举双手庆祝。车路士王牌球星高尔彭马（Cole Palmer）事后受访时，曾尴尬地坦承特朗普「乱入」的举动，当时令整队车路士队员显得极其困惑与不知所措。
 

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