世界杯2026｜杜曹「泊大巴」成众矢之的 网上民调过半数人不想他留任

英格兰今届在主帅杜曹(Thomas Tuchel)领军下闯入4强，但在面对阿根廷一战中在领先一球后被连追2球反败，赛后杜曹在领先后的换人调动偏向死守导致失波，令这位德国人主帅备受抨击，《太阳报》赛后发出民意调查，有半数以上球迷不愿意杜曹继续留任。

杜曹在领先后的换人调动偏向死守导致失波，令这位德国人主帅备受抨击。AP

1.5万人民调过半数人不愿杜曹留任。AP

1.5万人民调过半数人不愿杜曹留任

在英格兰对阿根廷一战中「三狮军团」由安东尼哥顿先开记录，但其后英格兰全面陷入被动，其后杜曹更选择换入安斯干沙、丹般恩和尼高奥莱利的后卫球员以保持优势，但最终仍然失守被阿根廷以2:1反胜，赛后杜曹解释是因为球队失去球权于是才进行换人以填补防守漏洞，但他在领先一球「泊大巴」的行为被受球迷和一众名宿批评。

目前英格兰足总对杜曹还留有信任，相信会继续由他领军出战欧国杯。AP

英国《太阳报》近日亦进行民调，访问了15000位球迷，其中有58.32%人并不希望杜曹继续执教英格兰，仅32.38%人乐于继续信任杜曹，有9.3%人还不确定，目前英格兰足总对杜曹还留有信任，相信会继续由他领军出战欧国杯观察他是否可以留任至下届世界杯，但他在球迷心目中的形象无疑已有动摇。

