世界杯2026│西班牙教练指陷入争执、挑衅会踢得唔舒服 向阿根廷施压？

美加墨世界杯决赛将于香港时间周日(19日)深夜3时举行，应届欧洲国家杯盟主西班牙将会恶斗卫冕冠军阿根廷。狂牛教练迪拉富安迪（Luis de la Fuente）谈及这场决赛时，指球队如果陷入争执、挑衅会踢得唔舒服，不知道如何应对这样的比赛。他随后补充对手阿根廷不一定会这样做，但明显有向后者和球证施压的意图。

西班牙陷入争执、挑衅不擅长应付

阿根廷在准决赛击败英格兰时，双方球员不时出现争执和拗撬，身体对抗激烈并有大量的犯规动作，作比赛并不顺畅。西班牙教练迪拉富安迪指他们遇上上述情况会踢得不舒服：「有一种比赛局面会让我们感到不舒服，就是陷入争执和挑衅。我并不是说阿根廷一定会这样做，但我们不知道如何进行这样的比赛。我们只知道如何踢好足球。」

加强执法尺度提升比赛可观性

迪拉富安迪此举明显是想阿根廷和国际足协施压，希望球证加强执法尺度提升比赛可观性，他续拍：「拥有球权时，我们希望执行自己的理念；没有球权，就要保持商度纪律和侵略性，积极压逼对手，尽快夺回球权并发动反击，这就是我们的优势。」