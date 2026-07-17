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世界杯2026｜耶马、朴路惊传分开操练 西班牙右路双星疲态毕露引上阵疑云

足球世界
更新时间：14:53 2026-07-17 HKT
发布时间：14:53 2026-07-17 HKT

美加墨世界杯即将在周日上演西班牙对阿根廷的梦幻决赛，然而「狂牛军团」赛前却拉响严重的伤兵警报！两大右路进攻核心，19岁超新星拉明耶马（LamineYamal）及右闸柏度朴路（PedroPorro），在周四的首课操练中竟然缺席全队合练，被逼分开操练，引发外界担忧这对右路双子星能否出战终极决赛。

准决赛拼至力竭朴路肌肉超负荷

西班牙在准决赛以2:0淘汰法国，但两位右路大将均付出了沉重代价。效力热刺的右闸朴路，该仗踢至第85分钟因肌肉严重不适被换下，主帅迪拉富安迪（LuisdelaFuente）证实他出现肌肉超负荷（muscleoverload），需在决赛前持续评估。而19岁的巴塞隆拿神童拉明耶马今届赛事已累计上阵496分钟，体能逼近极限。在周四的操练中，两人因肌肉疲劳，只能在体能教练带领下进行恢复性训练。

高层大派定心丸：仅属预防决赛上阵无碍

不过，西班牙医疗团队随后大派定心丸，澄清两人的「分开操练」纯属保护性措施。迪拉富安迪亦表示：「据我所知，拉明耶马并无大碍。我刚与医疗团队沟通，反馈非常正面。」朴路在今届表现惊艳，并在32强及4强均取得关键入球。如果两人未能及时复原，西班牙攻防体系将遭受重创。

除了球员伤情，场外天气亦有隐忧。由于加拿大山火持续，浓霾笼罩了新泽西，但气象预测指出周末降雨将会及时清理雾霾，确保周日的决赛能在清新空气中进行。

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