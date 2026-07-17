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世界杯2026｜决赛球证爆惊天黑历史 云锡曾卷「毒品性派对」遭逮捕 澄清「纯属误会」兼当无辜证人

足球世界
更新时间：15:20 2026-07-17 HKT
发布时间：13:06 2026-07-17 HKT

美加墨世界杯即将迎来西班牙对阿根廷的梦幻决赛，国际足协（FIFA）正式宣布，将由46岁斯洛文尼亚名哨云锡（Slavko Vincic）担任终极大战主球证。然而，这项任命随即引来全球网民疯狂「起底」，发现这位曾执法2024年欧联决赛的顶级裁判，在6年前（2020年）曾于波斯尼亚因卷入「毒品与跨国卖淫性派对」遭到警方逮捕！

误闯「淫业女皇」山庄 云锡：人生最大错误

2020年5月，云锡在波斯尼亚一处山庄内遭警方突击搜查并当场逮捕。警方在现场查获9名女性及26名男性，当中包括跨国卖淫集团首脑麦施莫域。行动中检获了可卡因、手枪、防弹衣及大批现金。

云锡事后大呼冤枉，坚称自己只是「在错误的时间出现在错误的地方」：「我去波斯尼亚是为了商务会议，接受了商业午餐邀请，没想到这成了人生最大的错误。我们与卖淫集团完全没有关系，警方录取口供后证实我们只是无辜证人，随即放人。」斯洛文尼亚球证协会亦撑爱将，直言只是不幸误会。

曾执法阿根廷「耻辱首战」蓝白军团防魔咒

虽然云锡随后成功走出阴霾，并执法2024年欧联决赛，但他的任命依然让阿根廷球迷感到「不寒而栗」。皆因云锡唯一一次执法阿根廷的比赛，正是2022年世界杯首仗，当时阿根廷爆冷1:2不敌沙特阿拉伯，写下耻辱一页，而当时的主哨正是云锡。

这名曾经卷入毒品性爱派对的球证，又是阿根廷克星，为这场阿根廷对西班牙的世界杯决赛曾添不少话题。
 

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