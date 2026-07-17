世界杯2026│禾仙夏重返纽约受访 吐心声指唔想被消费做营销工具

在今届美加墨世界杯爆红的佛得角门将禾仙夏(Vozinha)，周四重返美国接受CBS访问，除了谈及自己的个人经历及球员生涯外，还透露不想成为营销工具，想加盟一支会当自己是职业球员的球队，就算年届40岁也好，想踢多一、两年，在场上继续展示身手，以球员身份球球队作出贡献。

佛得角的传奇门将禾仙夏，穿著福建制的球靴出战本届世界杯。路透社

佛得角40岁门将禾仙夏凭比赛中精彩扑救，成为拥有逾1800万粉丝的网络红人。

佛得角的门将禾仙夏视美斯成偶像，这次比赛中他多番挡下美斯的世界波，令人惊讶。

禾仙夏曾封阻美斯的单刀射门。路透社

美斯在32强赛后，大赞禾仙夏。路透社

重返美国纽约接受CBS访问

禾仙夏在今届世界杯爆红，其Instagram追踪者人数高达2,936万，除了成为本届世杯社交媒体粉丝人数增长最多的球员外，还是全球社媒追踪者最多的门将，一下子成为全球注目的球员。此子早前跟随佛得角大军回国休息，期间出席不少商业活动和拍摄广告，近日再重返美国纽约，接受CBS访问。

指不想被消费做营销工具

他现时是自由身球员，可任意加盟任何球队，有传国际迈阿密等队对他有兴趣。这名40岁门将提及自己不想被消费成为营销工具：「我想继续踢下去，希望能够找到一支真正把我当成是一名足球员的球队，而不是把我当做一个营销工具。」他续指自己热爱足球，就算40岁都对足球有极大热情，「我想至少踢多一至两年，这取决于我的身体感觉和反应，但明天的事情谁也说不准。」而主持者亦有问他的感情状况，他指自己单身。