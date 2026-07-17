世界杯2026│传曼联蕴酿今夏最惊喜收购 有意斟介安素费南迪斯

曼联近日出人意表连续签入安达利山度士和泰利文斯两位中场后，据报他们正蕴酿另一宗惊喜交易，就是向车路士求购正备战世界杯决赛的阿根廷中场安素费南迪斯，如果成事转会费料超过1亿2000万镑。然而蓝狮主教练沙比阿朗素已向球会表明留用此子，加上他倾向转战西甲为皇家马德里，要成事有一度难度。

曼联有意斟介安素费南迪斯

在两大中场目标辛度东拿利和马迪奥斯费南迪斯被热刺抢走，另一心头好艾利诺安达臣亦被曼城锁定下，曼联迅即调整策略，先从车路士签入巴西中场安达利山度士，再买阿士东维拉的比利时队长泰利文斯，有传其中场收购行动仍未结束，最新目标相中了蓝狮的安素费南迪斯。

视为今夏最惊喜交易

著名记者宾积及斯周四出席网上节目《The United Stand》时指，他从接近红魔内部的知情人士收到消息，红魔正初步研究引入这名阿根廷中场所需要的成本，以及评估其打法是否适合球队，但鉴于他只有25岁，有不少进步空间，加上已有丰富的英超和国际赛比赛经验，符合球会的引援策略，估算其转会费约1亿2000万欧罗，并非不可负担。消息源更指，如果成事，这交易将会是今夏最惊喜的收购。

世杯准决赛曾挑衅英格兰球迷 令转会难度增加

然而收购要成事有一定难度，皆因蓝狮新帅沙比阿朗素已向高层明言，一定要留用这位将参与世界杯决赛的中场，加上安素本人更倾向转战西甲加盟皇家马德里，未必愿意过档曼联。再者阿根廷周三在世界杯准决赛击败英格兰时，安素费南迪斯于比赛间和赛后庆祝有不少挑衅英格兰球迷的举动，大家未必接纳于英超内部转会。