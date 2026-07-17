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世界杯2026｜「八年心血、功亏一篑！」哈利卡尼首度发声直言难以接受

足球世界
更新时间：12:26 2026-07-17 HKT
发布时间：12:26 2026-07-17 HKT

英格兰于世界杯4强领先1球的大好形势下，以1:2倒输给阿根廷惨遭淘汰出局，无缘决赛未能够将「足球带回家」。三狮军团队长哈利卡尼赛后十分难过，时隔一日心情稍为平伏，他于个人社交媒体发表出局感言，坦言花8年努力在4强出局实在难以接受，但仍要面对现实，重新站起来向目标继续努力。

全文如下：
「此刻，任何言语都无法抚平我心中的空虚。我们离决赛如此之近，真的非常近，但最终还是功亏一篑。过去七周，我们倾尽全力，却功亏一篑，这真的难以接受！

我知道大家对我们的期望很高，这是理所当然的，我们已经为此努力了八年，却依然缺少最后一块拼图！现在，我们需要好好反思，找到提升的方法。我为我的队员感到无比骄傲，也为我们在整个赛事中的表现感到骄傲，我们克服了许多艰难的比赛和恶劣的环境。

这些记忆将永远铭刻在我们球员和球迷心中！追求荣耀并不代表你一定能如愿以偿。你必须为此奋斗，即使跌倒，也要重新站起来，继续前进。我们会这样做，除了坚持信念、不断努力之外，别无他法。

感谢每一位远道而来、在球场为我们加油的球迷。感谢所有家乡的球迷一直以来对我们的支持。感谢队员和工作人员的付出。无论输赢，我们都会学到教训，继续前进！」

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