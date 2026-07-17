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世界杯2026｜杜曹死撑守势换人无错 赖英格兰球员缺乏「控球DNA」

足球世界
更新时间：11:14 2026-07-17 HKT
发布时间：11:14 2026-07-17 HKT

英格兰在世界杯四强战惨遭阿根廷逆转绝杀，主帅杜曹（Thomas Tuchel）在领先下连换数名防守球员的「缩沙」战术，赛后饱受全英猛烈抨击。然而，这位德国籍教头坚拒认错，更将输波矛头直指英格兰球员本身的「基因（DNA）」问题，直言英军天生缺乏控球能力，在领先后过于被动，即使排出「世界上任何阵式」都无法挽救败局！

轰球员缺控球DNA 杜曹：我们不如阿根廷西班牙

英格兰凭安东尼哥顿先开纪录，但杜曹在比赛余下近20分钟时，竟将这位功臣换走改踢五后卫，最终被阿根廷连入两球反胜。面对保守变阵的批评，杜曹强硬反击，指问题出在球员的控球心态上：「掌控比赛节奏，根本就不在我们（英格兰）的 DNA 里，这点我们不如西班牙、阿根廷或巴西。这是一个极大的弱点。」

辩称转五后卫为「主动」 叹球员身体对抗太差

杜曹坚持自己变阵五后卫绝非为了死守，而是希望激发球员活力：「入球后我们的控球率急剧下降，在阵式中变得太过被动。我换人是想帮球队化被动为主动，鼓励大家压出去，但我们就是做不到。」他无奈叹息：「在那种情况下，我觉得世界上没有任何阵式能够帮助我们，因为球员实在太被动了，身体对抗也不够强硬，根本无法阻止对手杀入禁区。」

尽管杜曹将出局责任推卸给球员「DNA」，但他依然获得英格兰足总全力支持留任，目标直指两年后的主场欧洲国家杯。被问及会否辞职时，杜曹斩钉截铁表示：「我 100% 想继续留任！我看到球员在训练时的水平与实际比赛中存在脱节。我依然相信我们能展现出更出色的足球，去赢取最高荣誉。」

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