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世界杯2026｜安素费南迪斯赢波狂妄落井下石 借英军神歌《Wonderwall》疯狂嘲讽

足球世界
更新时间：10:48 2026-07-17 HKT
发布时间：10:48 2026-07-17 HKT

阿根廷在世界杯准决赛以 2:1 逆转绝杀英格兰，挺进决赛。效力英超车路士的阿根廷中场安素费南迪斯（Enzo Fernandez），在亲手击碎三狮军团的决赛梦后，在社交平台「落井下石」，公然使用英格兰今届的非官方打气金曲——Oasis 的《Wonderwall》作为背景音乐发图，疯狂嘲讽落败的英格兰！此举瞬间点燃了全英格兰球迷的怒火，更连累其母会车路士陷入公关灾难！

点击观看片段

播英军神曲嘲讽三狮 安素挑衅手势早已惹火

周三的准决赛中，安素于85分钟射入扳平世界波，随即狂妄地奔向英格兰球迷看台，做出双手捧耳、吐舌头及送飞吻等挑衅动作。周四他进一步在Instagram发布与美斯(Lionel Messi)及柏利迪斯(Leandro Paredes )的合照，并刻意配上英格兰球员每逢赢波必与球迷大合唱的英国国民级神曲《Wonderwall》；用英国人最自豪的文化符号来庆祝淘汰英格兰，反讽意味极浓。虽然安素随后因顶不住网民围攻而紧急删除音乐，但已被愤怒的英格兰球迷截图备份。

车路士出图祝贺「脑残」 遭自家球迷怒轰「背叛」被迫删帖

这火药味更直接烧到了伦敦。车路士官方 X 帐号在安素入球后出图祝贺，写上「安素费南迪斯」并配上爆炸表情符号。作为一家英格兰本土球会，竟然公开庆祝自家球员淘汰国家队，随即遭到全英网民、甚至车路士自家拥趸的疯狂怒吼：「我们是英格兰球会！这简直是耻辱和背叛！」在排山倒海的抗议下，车路士最终只能尴尬地删帖。

新球季重返英超 恐面临地狱级敌意

虽然车路士新帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）早前表态希望留下这位身价破亿的球星，但安素今次将更衣室与全英超得罪光。再加上他先前曾因「西甲生活向往论」和美洲杯歧视风波屡传内哄，下季他若重返英超赛场，等待他的无疑将是全英格兰球场最无情的地狱级?声与敌意。

 

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