世界杯2026｜英格兰无缘决赛 痛失35亿「世杯横财」

英格兰在世界杯准决赛憾负阿根廷出局，不仅粉碎了球迷的夺冠美梦，更直接重创英国本土经济！据消费分析机构最新数据，随著「三狮军团」无缘决赛，英国将面临高达 3.34 亿英镑（约 35 亿港元）的巨大经济损失。原本指望靠英格兰杀入决赛大赚一笔的零售商、酒吧、餐饮业及电子巨头，如今只能欲哭无泪。

零售业痛失 2.67 亿镑 电视、派对食品销路惨淡

根据 VoucherCodes.co.uk 的研究，英格兰出局导致零售业直接损失 2.67 亿英镑（约 27 亿港元）的潜在销售额。赛前不少体育用品商已开足马力生产决赛战衣，电子巨头亦准备推销新电视，超市更囤积了海量派对食品与啤酒。如今三狮出局，预期的消费狂热瞬间化为乌有，大批囤货面临「滞销」危机。

餐饮业痛失 1.09 亿镑 决赛消费暴跌四分之三

除了零售业，酒吧、夜总会、餐厅及球迷观战区，将痛失 1.09 亿镑(约11亿港元)的营业额。周日西班牙对阿根廷的决赛虽仍能为英国经济带来 1.14 亿镑(约12亿港元)收益，但仅是英格兰打入决赛预期收益的四分之一！餐饮场所的预计客流量将从预计690万暴跌至270万，消费额更从1.42 亿镑(约14亿港元)断崖式下跌至3,350万镑(约3.4亿港元)。

专家：虽有遗憾 仍需感激三狮带来「及时雨」

尽管经济效益大打折扣，但机构首席商务官Moji Oshisanya呼吁商界保持感恩：「虽然今年无法把足球『带回家』，但零售和餐饮场所仍要感谢三狮军团和忠实球迷，在过去一个月为英国市场带来了宝贵的销售增长。」