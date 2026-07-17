Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜英格兰无缘决赛 痛失35亿「世杯横财」

足球世界
更新时间：10:12 2026-07-17 HKT
发布时间：10:12 2026-07-17 HKT

英格兰在世界杯准决赛憾负阿根廷出局，不仅粉碎了球迷的夺冠美梦，更直接重创英国本土经济！据消费分析机构最新数据，随著「三狮军团」无缘决赛，英国将面临高达 3.34 亿英镑（约 35 亿港元）的巨大经济损失。原本指望靠英格兰杀入决赛大赚一笔的零售商、酒吧、餐饮业及电子巨头，如今只能欲哭无泪。

零售业痛失 2.67 亿镑 电视、派对食品销路惨淡

根据 VoucherCodes.co.uk 的研究，英格兰出局导致零售业直接损失 2.67 亿英镑（约 27 亿港元）的潜在销售额。赛前不少体育用品商已开足马力生产决赛战衣，电子巨头亦准备推销新电视，超市更囤积了海量派对食品与啤酒。如今三狮出局，预期的消费狂热瞬间化为乌有，大批囤货面临「滞销」危机。

餐饮业痛失 1.09 亿镑 决赛消费暴跌四分之三

除了零售业，酒吧、夜总会、餐厅及球迷观战区，将痛失 1.09 亿镑(约11亿港元)的营业额。周日西班牙对阿根廷的决赛虽仍能为英国经济带来 1.14 亿镑(约12亿港元)收益，但仅是英格兰打入决赛预期收益的四分之一！餐饮场所的预计客流量将从预计690万暴跌至270万，消费额更从1.42 亿镑(约14亿港元)断崖式下跌至3,350万镑(约3.4亿港元)。

专家：虽有遗憾 仍需感激三狮带来「及时雨」

尽管经济效益大打折扣，但机构首席商务官Moji Oshisanya呼吁商界保持感恩：「虽然今年无法把足球『带回家』，但零售和餐饮场所仍要感谢三狮军团和忠实球迷，在过去一个月为英国市场带来了宝贵的销售增长。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
18小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
1小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
18小时前
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
即时中国
3小时前
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
影视圈
16小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
16小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
21小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
18小时前
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 果商3招教拣靓货
03:41
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 猫山王最平40元磅 果商3招教拣靓货
申诉热话
2小时前
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
影视圈
14小时前