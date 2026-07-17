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世界杯2026｜世界杯决赛周日深夜上演 冠军将获世杯史上首枚冠军戎指

足球世界
更新时间：10:00 2026-07-17 HKT
发布时间：10:00 2026-07-17 HKT

世界杯最终决战在即，决赛将在周日深夜3点开踢，由美斯带领的阿根廷对上拉明耶马领军的西班牙上演世代之战，世杯冠军最具代表性一直以来必然是大力神杯，但国际足协16日宣将为胜方队伍加入新的胜利象征，冠军球队将另外获世杯史上首枚冠军戎指。

FIFA将另颁发冠军戎指予冠军球队  

世界杯由最初的雷米金杯到现在大力神杯，冠军奖杯和奖牌一直都是各国所竞逐的目标，但今届国际足协宣布将加入新的胜利象征，今届冠军成员将历史性获颁一枚冠军戒指，FIFA声明中表示将会发行2026枚定制的冠军戎指，除了一面有大力神杯的元素外，另一面会根据冠军球队的标志进行客制化，30枚将会颁发予冠军球队成员，另外的1996枚将作为官方授权产品向全球球迷发售，每一枚都会有独立的编号。

FIFA声明中亦指出，颁发冠军戎指是将美国最具代表性的体育传统之一带到全球足球界，而在比赛结束后冠军球队的队长和主教练将获颁临时戎指，30枚冠军戎指将经容制化后再正式颁发。
 

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