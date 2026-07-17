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世界杯2026｜国际足协调查阿根廷举福克兰旗 预计罚款不影响球员战决赛

足球世界
更新时间：09:48 2026-07-17 HKT
发布时间：09:48 2026-07-17 HKT

卫冕冠军阿根廷在世界杯四强战以 2:1 逆转英格兰杀入决赛，但赛后拉起宣示福克兰群岛（阿根廷称「马尔维纳斯群岛」）主权的巨型横额，已彻底触怒英国政府与国际足协（FIFA）。在周日阿根廷决战西班牙前夕，FIFA 官方发表声明，宣布纪律委员会已就这宗事件展开调查。虽然英国朝野强烈要求严惩，但外媒预期，这出决赛前的政治闹剧最终可能仅会以罚款了事。

唐宁街强硬宣示主权 英国朝野怒斥不妥

在阿特兰大上演的世界杯准决赛完场后，阿根廷球员包括利辛度马天尼斯（Lisandro Martinez） 及基斯甸罗美路（Cristian Romero） 等，在场上拉起写著「Las Malvinas son Argentinas」的福克兰群岛巨型横额。这宗风波随即升级为外交战，英国首相施纪贤透过发言人强硬回击：「世界杯可能不属于我们，但福克兰群岛绝对是我们的。」福克兰群岛政府亦发表声明，痛斥阿根廷队做法极度缺乏敏感度，对 1982 年惨遭侵略的岛民造成二次伤害。

FIFA 启动标准调查 2014年早有罚款前科

面对英国施压，FIFA 发言人证实，独立纪律委员会已启动标准程序，正审查当天的裁判报告。根据守则，体育场内展示政治性标语，国家队足总须承担责任，但这类政治表态通常只会招致罚款，而不会面临扣分或禁赛。事实上，阿根廷在 2014 年曾高举一模一样的横额，当时 FIFA 亦仅对其处以约 20,000镑(约20万港元)的罚款。

阿根廷总统高调护航 决赛席位料不受影响

虽然外界质疑FIFA执法存在双重标准，但阿根廷总统米莱（Javier Milei）已高调为国家队护航，形容球员的举动「完全合理」。由于世界杯决赛将于周日在新泽西举行，FIFA 为了确保压轴大戏的利益，绝不可能在决赛前对阿根廷作出禁赛重罚。这支卫冕雄师预计将在「罚款了事」的保护伞下出战，力争蝉联大力神杯。

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