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英超｜沙列巴腰伤动手术恐长休5个月 打乱阿仙奴季初部署

足球世界
更新时间：18:04 2026-07-16 HKT
发布时间：18:04 2026-07-16 HKT

阿仙奴于新球季前夕遭遇沉重打击。阵中防线灵魂、法国国脚中坚威廉沙列巴（William Saliba）在世界杯准决赛不敌西班牙一役中伤退。据法国媒体《队报》披露，这位 25 岁中坚因腰部旧患恶化必须接受手术，预计将面临4至5个月的漫长休战期，铁定缺席兵工厂季初前三个月的所有赛事，令领队阿迪达（Mikel Arteta）引以为傲的防线面临崩溃危机。

沙列巴：背部彻底废了

周二的准决赛中，正选上阵的沙列巴仅踢了半小时便痛苦倒地。据悉，他当时无望地向拍档乌柏美卡奴(Dayot Upamecano)哀叹：「我撑不下去了，我的背部彻底废了。」其实，沙列巴在世杯前已承认一直带伤「咬紧牙关」硬撑，无奈在世杯高强度对抗下，强行「顶硬上」终迎来最坏结局。

阿仙奴后防被逼变阵

沙列巴接受手术后将缺席4至5个月，意味著他将彻底缺席阿仙奴在新球季首三个月的英超及欧联大赛。
阿仙奴近年能与曼城等豪门抗衡，全赖沙列巴伙拍加比尔马加希斯的「全欧最佳」钢铁组合。如今沙列巴长休，阿迪达在季初被逼内部调整，由宾韦特（Ben White）及祖利安添巴（Jurrien Timber）等顶替其中坚位置。
 

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