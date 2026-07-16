英超｜曼联锁定韦斯咸3,000万镑翼锋森马维 待成功清洗拉舒福特便启动收购

曼联在完成首阶段中场重组后，已随即谋求重整锋线，据英国媒体披露红魔已制定好备用方案，一旦成功清走与球会关系冰封的英格兰前锋拉舒福特(Marcus Rashford )，将会立即转攻韦斯咸的 24 岁荷兰翼锋森马维（Crysencio Summerville）。由于韦斯咸降班，这名随荷兰国家队出战世界杯的翼锋，身价已下调至 3,000 万镑（约3亿港元），被曼联视为顶替「福仔」左翼空缺的完美高性价比人选。

福仔与红魔关系决裂 周薪过高成清洗障碍

现年 28 岁的拉舒福特与曼联关系近年破裂，先后被外借至阿士东维拉及西甲巴塞隆拿。虽然他目前已重返奥脱福，并预期随队出战新球季；但鉴于他年薪高达 1,750 万镑（周薪高达 32.5 万镑）的合约仅剩两年，曼联高层今夏的首要目标依然是将其彻底清洗套现，并同步锁定森马维作替代者。

降班开绿灯 森马维 3,000 万镑标价够吸引

森马维与韦斯咸的合约还剩三年。随著韦斯咸降班，这家伦敦球会已对放售这位荷兰国脚持开放态度，大前提是收到不低于 3,000 万镑的报价。森马维在左路极具侵略性的突破，被曼联主帅卡域克（Michael Carrick）视为完美替代者。

与此同时，曼联今周已大洒 8,200 万英镑，火速签入车路士中场安达利山度士（Andrey Santos） 及阿士东维拉的泰利文斯（Youri Tielemans） 。由于曼纽尔乌加迪(Manuel Ugarte）受重创无法套现，曼联难以再斥巨资引进身价高达 6,000 万至 8,000 万镑的卡马云加（Eduardo Camavinga） 等中场，因此在有限预算下以 3,000 万镑引进森马维，已成为红魔今夏最务实的明智之举。

