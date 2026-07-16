世界杯2026│坦哈格加入战团炮轰杜曹 力数两宗罪：换人自乱阵脚兼选人有问题

英格兰在世界杯准决赛反胜为败，主教练杜曹因换人过于保守而成为众矢之的，前曼联主帅坦哈格亦加入战团炮轰他。坦哈格指杜曹换人保守是一大罪，其次他没有征召阿历山大阿诺特等有能力之一，是另一罪状，就算领军跻身准决赛也好，都未能令人信服。

指杜曹换人决定非常糟糕

曾执教曼联的坦哈格为荷兰媒体NOS评述世界杯赛事，他眼见英格兰反胜为败后，立即毫不留情面炮轰杜曹；「我对英格兰真的非常失望，因为他们根本没有去主动掌握比赛，从正选阵容安排就见到。他们有太多球员一直留在后场，当领先后又立即进行了非常糟糕、非常保守的换人调动。所以可以得出结论，其比赛计划全错，临场管理也做不好。在这种级别的比赛里，自然会被淘汰。」

杜曹因换人过于保守而导致英格兰在世界杯准决赛反胜为败。法新社

坦哈格指杜曹换人自乱阵脚兼选人有问题。路透社

选人出问题 入准决赛并非成功

坦帅之后再数杜曹另一宗罪，就是选人出问题：「英梧兰不仅是足球大国，他们拥有这么多优秀的球员，但把阿历山大阿诺特、高尔彭马和菲尔科顿等人留在家里。老实说，晋级准决赛本身是不错成绩，但球队展现出的内容令人失望，没有留下深刻印象。」