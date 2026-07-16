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世界杯2026│西班牙、阿根廷会师决赛 延续世杯本土教练带队称霸历史

足球世界
更新时间：16:05 2026-07-16 HKT
发布时间：16:05 2026-07-16 HKT

阿根廷击败英格兰跻身世界杯决赛，将于香港时间周一凌晨3点对战西班牙，争夺大力神杯。而两队分别由本土教头迪拉富安迪及史卡朗尼带领，意味无论那一队赢得冠军，今届都会延续世杯一项历史，由本土主帅领军捧杯，至今23届从未间断。

西班牙、阿根廷均由本土教练带领

阿根廷籍的史卡朗尼带领阿军击败由德国籍教头杜曹率领的英格兰，跻身今届美加墨世界杯决赛，将会与由西班牙籍主帅迪拉富安迪统领的狂牛争冠。在两队都由本土教练带领下，无论是西班牙第2次夺得大力神杯，抑或阿根廷成功卫冕第4次封王，都会延续由本土主帅带队赢得世杯的传统，连续23届从未间断。

23届世杯都由本土主帅领军夺冠

上世纪初全球大部份国家队都由本土教头执教，到90年代开始不少球队陆续由外籍教头执教，例如今届由杜曹率领的西班牙；意大利人安察洛堤带领的巴西；西班牙人马天尼斯领衔的葡萄牙等。然而世杯仍延续本土主帅夺冠的走势，2002年巴西冠军教头是史高拉利；06年意大利由纳比带领；10冠军西班牙的教练是迪保斯基；14年德国的主帅是路维；18年法国冠军教头是迪甘斯；去届史卡朗尼就带阿根廷称王。

史卡朗尼力争成为两连霸教头

值得一提，世杯历史上只有一位教头连续两届带队称王，就是1934和1938年的意大利教练保素，如果史卡朗尼周日率队称王，就成为第2位。

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