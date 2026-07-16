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港超联｜大埔迎新季 叶班主亲解季后交棒决定 坚Sir「睇餸食饭」冀亚冠突围

足球世界
更新时间：17:13 2026-07-16 HKT
发布时间：17:13 2026-07-16 HKT

港超联球队大埔今日（16日）于举行新球季记者招待会，早前已落实将于今季结束后「功成身退」的班主叶志雄，亦在会上亲自解画交棒决定；而主教练李志坚则坦言新季需「睇餸食饭」，但球队仍坚定维持联赛前三及冲击亚冠杯二级联赛（亚冠2）分组赛的目标。

预算千万迎战新季 叶班主冀地区球队地区办

叶志雄夫妇入主大埔五年来，助球队由升班马蜕变成联赛及杯赛冠军，早前传出两人将于明夏交出管理权，引发球圈关注。叶班主今日在记招上大方谈及这个决定，他表示：「点都已经做咗五年啦，我哋觉得都系时候让啲新嘅人、有新嘅理念去做。地区球队方面，应该多啲交由地区人士去运作会比较好啲，所以我哋选择呢个时候去做一啲交接嘅动作。」

翻查资料，大埔上季班费超过1,500万港元，创下地区球会近年新高。面对大环境转变，叶班主透露新季班费预算将有所调整：「今年嘅班费，我谂我哋希望控制喺1000万（港元）之内。我希望运作方面，尽量用一啲比较实际可用嘅资源，今年我哋亦有个比较好嘅赞助，希望可以Keep住个势头。」对于有球迷担心阵容变动，叶班主大派定心丸，澄清绝无在转会市场「赚钱放人」，并强调球队主力骨干如马卡雷拿、伊高沙托尼及加比尔等全数留效。

坚Sir务实领军 试脚营寻宝盼全军齐心

面对班费预算调整及多达17名球员离队，主帅「坚Sir」李志坚表现得相当坦然。他直言香港整体经济环境改变，球圈亦需面对现实：「唔系有几多钱嘅问题，而系整个产业投放减少咗。我哋要面对现实，老套啲讲句，『有咩菜就煮咩菜』，用现有资源去迎接另一个考验。」

坚Sir坦言目前本地球员「缺货」，有钱亦未必能轻易签人心头好。为此，球队除了透过试脚营积极寻找合适的本地及海外潜质球员外，亦已罗致了数名具潜力的华将及外援补充三线实力。谈到今季的组军过程，坚Sir感性地表示：「当你咩都冇嘅时候，畀粒糖你食已经好开心。我觉得有而家呢班球员就可以，大家已经齐人，全部都喺度一齐努力，我哋会正面去做好呢件事。」

为备战即将到来的亚冠2外围赛及本地联赛，大埔将于本月30日远赴泰国进行为期四日的集训，期间会安排四场热身赛，让一众新兵尽快磨合。坚Sir期望球队能尽快操起状态：「当下最关键系阵容要整齐，希望喺亚洲赛前可以有更好嘅状态去应对，目标依然系联赛前三，以及打入亚冠分组赛。」

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