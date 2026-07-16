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世界杯2026｜比宁咸涉掌掴阿根廷后备巴高 恐遭 FIFA 追罚禁赛缺席季军战

足球世界
更新时间：15:36 2026-07-16 HKT
发布时间：15:36 2026-07-16 HKT

英格兰在世界杯准决赛憾负阿根廷无缘决赛，赛后两军球员在场上爆发了激烈冲突，英格兰中场祖迪比宁咸（Jude Bellingham）疑似难忍阿根廷后备巴高（Valentin Barco）的挑衅言语，一时失控出手掌掴（cuff）对方的后脑。当时球证并未有察觉事件，但过程被电视转播镜头清晰捕捉，恐招致国际足协（FIFA）秋后算账，面临季军战禁赛处罚。

 

比宁咸完场哭成泪人兼「动粗」

英格兰在四强战领先一球下在补时阶段被阿根廷 2:1 绝杀，球员赛后极度失落，其中比宁咸更哭成泪人，他走向阿根廷球员致意时，突然与阿根廷后备巴高发生口角。现场转播画面显示，比宁咸疑似听到巴高的某句挑衅性言论后瞬间「起火」，突然挥出右掌拍向巴高的后脑。双方随即互相指骂，幸好两队球员及时赶到将二人拉开，才未有令冲突进一步升级。
由于当值球证组在完场后忙于处理其他场面，并未有在现场对比宁咸出示红牌。但根据 FIFA 赛例，赛会纪律委员会绝对有权根据电视录像进行追加处罚。

 

恐遭停赛缺席周六季军战

一旦 FIFA 决定起诉比宁咸并判处禁赛，这名皇马球星将铁定无缘周六在迈阿密对阵法国队的季军战。对于此时此刻笼罩在极度失望与沮丧气氛中的英格兰大军来说，这无疑是雪上加霜。

不过，有英国舆论分析指出，FIFA 近年在赛事中不时被质疑采取「双重标准」，鉴于赛事已接近尾声，加上英格兰只是参与季军战，FIFA 最终亦极可能选择不作任何禁赛处罚，或者仅对比宁咸处以缓刑罚款，让他得以在周六对阵法国时继续上阵。

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