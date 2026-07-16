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世界杯2026│阿根廷赢心态搏到尽 达美安马天尼斯指英格兰唔够搏命

足球世界
更新时间：15:17 2026-07-16 HKT
发布时间：15:17 2026-07-16 HKT

阿根廷在世界杯准决赛逆转英格兰晋级，连续两届跻身决赛，门将达美安马天尼斯(Emiliano Martinez)指出今场的胜负关键是心态，各人都搏到尽，就像战士带刀上场战斗一样，反观英格兰就不够搏命，成为彼此之间的差距。而这名在英格兰球坛打滚了16年还指英军在领先时不停缩后防守，改变原本的计划才落败。

达美安指态度决定高度

今场阿根廷于末段连入2球，以2:1反胜英格兰跻身决赛。该队门将达美安马天尼斯指态度决定赛果：「我们知道这场比赛的意义，所以我们是带着拚命的心态去踢，感觉好像带刀上战场战斗一样。我认为英格兰没有像我们那样去感受这场比赛，比赛的过程已反映这一点。」

分析英格兰领先后应继续压逼

而此子于2010年到英格兰揾食，至今已打滚了16年，他指出英军今场输在越缩越后：「我们感觉到他们一直后退再后退，，而不是向前推进。有时候即使你领先，你还是要继续向前压，不能改变自己的比赛计划。我觉得他们做了那样的选择，还加派了更多防守球员。」

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