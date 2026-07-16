世界杯2026│美斯将第3次参加世杯决赛成历史第5人 淘汰英格兰闯决赛最特别

阿根廷逆转英格兰，连续两届世界杯跻身决赛，将会决战西班牙力争卫冕。而该队队长兼攻击核心美斯将会第3次参加世杯终极战，与巴西名将朗拿度和卡富等人看齐，成为历来第5位3次出战世杯决赛的球员。这名39岁老将矢言今次淘汰英军入决赛是最特别。

第5位3次参加世杯决赛球员

上届卡塔尔世界杯，阿根廷跻身决赛并击败法国夺冠，今届再次来到最终战，成为第7支连续两届都晋级世杯决赛的球队。而阿根廷于2014世杯亦跻身决赛，最终加时后0:1不敌德国，美斯是今届阿根廷大军唯一出战该场决赛的球员，他将会第3次参加世杯终极战，是历来第5位达到此成就的球员，之前4位分别是巴西名将卡富和朗拿度，以及德国传奇马图斯及列巴斯基。

淘汰英格兰入决赛补生涯缺口

美斯表示这是十分疯狂的成就：「就我个人而言，能够3次出战世界杯决赛，是历史上少数球员做到的事，真的太美好了。这支团队所取得的成就十分疯狂，连续两届入世杯决赛是非同凡响的成就。」这名39岁老将指淘汰宿敌英格兰入世杯决赛是他生涯一直欠缺的关口：「如果说我生涯欠缺甚么，就是在世界杯准决赛中战胜英格兰，闯入决赛。」

庆幸自己继续参加世杯

同时美斯在4年前赢得世界冠军后，曾表示不知道会否再参加世界杯，他透露自己过去两、三年一直思考这问题，不停与教练史卡朗尼商量，幸好能够以最佳状态参赛，「我享受世界杯的方式，就是自我感觉良好，感觉自己对球队有用，能够在这个团队中始终成为重要的角色。我尽了最大努力，让自己以这的姿态站在球场上。」