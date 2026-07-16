世界杯2026｜阿根廷乐极忘形公然宣示福克兰主权 涉政治宣传面临 FIFA 重罚

卫冕冠军阿根廷于世界杯四强经验反胜英格兰杀入决赛，球员赛后疯狂庆祝时，竟然在球场上公然高举宣示福克兰群岛（阿根廷称「马尔维纳斯群岛」）主权的政治横额。这项严重违反国际足协（FIFA）政治禁令的行为已遭官方指控，阿根廷足协在决战西班牙前夕，面临著沉重的财政与纪律处分危机。

热刺、曼联球星皆在列 赛后高举主权横额

阿根廷于落后之下反胜英格兰晋身决赛，球员赛后情绪失控，在场上拉起写著「Las Malvinas son Argentinas」福克兰群岛巨型横额。参与高举横额的球员包括热刺队长基斯甸罗美路、曼联中坚利辛度马天尼斯及前热刺中场卢施素；中场柏利迪斯受访时更直言：「福克兰群岛属于阿根廷。」英国和阿根廷曾在 1982 年爆发战争，福克兰群岛目前为英国海外领土，这个岛的问题至今仍是两国最敏感的政治死穴。

FIFA 严禁政治标语 2014年已有被罚前科

事实上，FIFA 赛前已严令禁止任何带有福克兰群岛争议的标语进场。阿根廷球员这次知法犯法，无疑是在挑战 FIFA 底线。翻查历史，阿根廷在 2014 年热身赛曾因高举一模一样的横额被罚款 20,000 镑(约20万港元)。鉴于今次是在世界杯四强舞台犯禁，预计将面临更严厉处罚。

阿根廷副总统火上浇油 痛骂英格兰「强盗海盗」

除了球员犯禁，阿根廷副总统维拉鲁埃尔（Victoria Villarruel）赛前的出位言论更将火药味推向顶点。她赛前痛骂英格兰为「强盗海盗」，赢波后更在社媒写道：「福克兰群岛是阿根廷的。他们禁止把横额带入球场，却忘记了我们早已把福克兰群岛融入血液和骨肉之中。」这番言论无疑让即将出战决赛的阿根廷，背负了沉重的政治包袱。

