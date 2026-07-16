世界杯2026│英格兰领先后死守出事非首次 杜曹重犯修夫基错误 名宿「原来无分别」

英格兰在世界杯准决赛对阿根廷时反胜为败，与球队领先后踢得太保守有关，重复2020欧洲国家杯决赛的错误。时任英军教头修夫基被咎病作风保守，如今换上杜曹出现相同的问题，前英格兰门将祖赫特和一代阿仙奴中场默臣都指以为杜曹是不一样的教头，原来没有分别。

20年欧国杯决赛因保守失冠

2020欧国杯决赛，英格兰开赛仅2分钟就由左闸劳基梳尔开纪录，取得梦幻开局。他们领先后不思进取，越踢越保守交出控球权，终在67分钟被追和，最后于法定时间和加时赛和1:1，互射12码输2:3。外界认为时任主教练修夫基过于保守，主导缩后葬送好局。

修夫基被轰太保守无缘锦标

24欧国杯英军再次跻身决赛，他们对西班牙同样踢得保守，在先失一球下几经辛苦才靠高尔彭马的远射，于73分钟追和1:1。然而球队没有藉逼和的气势继续施压争取后来居上，反而再次缩后退守，结果于86分钟失球输1:2，再次与冠军擦身而过，修夫基又再度被质疑。

麦臣：「原来杜曹同修夫基无分别」

如今杜曹重复修夫基的错误，麦臣指原来两人无分别：「修夫基之前就因为过于保守挨骂，今日我们又看到类似的情况。有时候你要敢于反击，在领先1:0而对手不断派上前锋时，你亦要派出攻击球员去回应，让他们有所顾忌。修夫基因防守型打法被批评，我以为新教练来到会不一椒，结果又是一样。」他续指修夫基是防守球员出生，整个职业生涯都是练防守，其选择可以理解，但杜曹向来非那种防守型教练，所以最后换入全后卫，就无法理解了。

祖赫特指杜曹不信任球队

前英格兰门将祖赫特亦称英军领先后退守，如今没有任何改变，相信修夫基肯定在家里观看比赛，看到这一幕。同时他指杜曹不信任球队，「杜曹的换人，表明他不相信自己的球队，也不认为英格兰还有能力向阿根廷发起进攻。」

杜曹重犯修夫基的错误，因保守而反胜为败。路透社

杜曹重犯修夫基的错误，因保守而反胜为败。路透社

默臣指以为杜曹与修夫基不同，原来两人一样。路透社

默臣指以为杜曹与修夫基不同，原来两人一样。路透社