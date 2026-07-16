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世界杯2026｜美斯领军入决赛拒争「世一」 致敬马勒当拿：「他永远是最伟大」

足球世界
更新时间：11:31 2026-07-16 HKT
发布时间：11:31 2026-07-16 HKT

阿根廷在世界杯4强以2:1反胜英格兰，强势杀入决赛。赛后美斯（Lionel Messi）接受访问时被问及是否已超越已故球王马勒当拿（Diego Maradona）时，美斯谦卑地拒绝比较，并直言：「对我来说，他永远是历史上最伟大的那一位。」

连续两届闯决赛 盛赞球队创不可思议成就

谈到带领阿根廷连续两届跻身世界杯决赛，美斯直言感觉「太疯狂」：「这简直是不可思议，毕竟只有极少数人能够企及这个高度。这支球队的伟大已无法用言语来形容，能够再次站上世界杯决赛的舞台，我们感到无比骄傲和幸福，因为我们又一次为阿根廷人民带来了欢乐。」

拒绝比较争「世一」 尊崇马勒当拿为历史最伟大

当记者提到他曾向法国名宿施丹（Zinedine Zidane）表示「大家都想成为马勒当拿但无人能做到」，并询问他现时是否已追上甚至超越前辈时，美斯坚定地拒绝了这种比较：「我觉得最好还是不要作比较。每个人在属于自己的时代里，都有各自的精彩与享受。我从来没有一丝念头想拿自己和马勒当拿比较，对我来说，他永远是历史上最伟大的那一位。」

忆2010年共事时光 传承前辈抗英精神

回忆起与马勒当拿的交集，美斯特别提到2010年南非世界杯由对方执教国家队的日子：「迪亚高生前一直很疼爱我。我们曾共同经历过高低起跌，每天与他朝夕相处。那段日子真的很疯狂，我也会永远珍藏这些回忆。我相信，无论他现在身在何处，一定也在天上开心地看著这一切。」

适逢今仗对手正是英格兰，美斯亦感触地提到传承：「在属于他的时代，特别是当年对阵英格兰的那场经典战役，他为我们开创了道路。而我们现在正追随著他的足迹，继承他对国家队的热爱，以及他为这支球队留下的精神。如今，这支团队终于将这份传承带到了最高峰。」

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