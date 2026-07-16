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世界杯2026│球坛名宿围插杜曹 朗尼指变阵6后卫添烦添乱 亨利称英格兰太早死守

足球世界
更新时间：10:32 2026-07-16 HKT
发布时间：10:32 2026-07-16 HKT

英格兰在世界杯准决赛对阿根廷时由赢变输，球队于55分钟先开纪录后就不断退后防守，主教练杜曹连换多名守将力图守住胜局，可是末段连失两球落败无缘决赛。杜曹赛后成为众矢之的，英军名宿们纷纷围插他，朗尼直言最后阶段踢6后卫反而更加乱，守将无所适从。非三狮的罗马里奥、亨利和卡斯拿斯等都直指杜曹太保守。

英格兰领先后控球率只有12%

安东尼哥顿于55分钟为英格兰开纪录后，球队立即进入死守模式，全员连同中锋哈利卡尼和锋将祖迪比宁咸都加入防守行列。杜曹之后更换入安斯干沙、丹般尼和历高奥莱利共3位守将，变成5后卫阵式，站位上更似6后卫，囤重兵于后防，结果球队因为形势太被动而倒输。据著名数据统计机构Opta的统计显示，由哥顿破网到英军落后，球队期间的控球率仅12%，预期入球值只有0.09球，可见他们的受压程度。

朗尼指6后卫更加乱

英格兰队史射手王朗尼矢言6后卫反而添烦添乱：「我们取得领先后，就改打5后卫、6后卫。球员们在双中坚阵式下，大家通过很清楚彼此之间的站位和距离，中坚和拍档之间有距离感，有这个距离感，你才能韶整好身体姿态，准备好起跳争顶。当你和身边的防守球员挤在一起时，脑内就会冒起这球由他来处理的想法，就未能站在正确的位置上，这就是英军今场出现的问题。」

 

舒利亚、奥云、科拿称太早死守

舒利亚指杜曹对挪威及墨西哥时已经这样死守，但那两支球队没有阿根廷的实力，今场就立即出事，他认为杜曹应该换入速度型球员去限制阿军；米卡李察士认同英军退后防守得太快，「这让阿根廷进入他们的节奏，所以必须审视杜曹的决定，是他让阿根廷踢得太轻松。」奥云指英军输波是咎由自取，明明实力比阿根廷强，还要在领先后死守；科拿表示杜曹将战术完全搞错，被质问是理所当然。

亨利、罗马里奥、卡斯拿斯齐批评杜曹

而一众非英格兰名将，都出来批评杜曹，同样身为德国人的舒韦恩史迪加指英格兰转踢5后卫可以理解，「但他们如此消极就令人费解，任何一队面对阿根廷一但停止勇敢推进，就会被击溃。」卡斯拿斯认为英格兰是因为被自己的战术部署而输，最后30分钟任由阿根廷为所欲为；亨利称英军太早改踢5后卫，太早只考虑如何守住赛果；罗马里奥就认为三狮退守得太深，主动放生阿根廷，将大好局势葬送。

球坛名宿不分国籍，一面倒围插杜曹。路透社
球坛名宿不分国籍，一面倒围插杜曹。路透社
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