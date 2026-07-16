世界杯2026｜美斯反压麦巴比登顶神射手榜 金靴奖悬念仍需留到最后一刻

万众瞩目的世界杯4强「英阿大战」圆满落幕，阿根廷凭借队长美斯（Lionel Messi）交出两记关键助攻，以2:1反胜宿敌英格兰，成功杀入决赛，将与西班牙争夺今届大力神杯。美斯更凭借今场的两次助攻，在神射手榜中，暂时力压法国球星麦巴比（Kylian Mbappe）升上榜首！

美斯交两助攻 数据力压麦巴比

今仗美斯虽然未有进帐，但穿针引线交出两次助攻，成为球队反胜的最大功臣。完成今场4强战后，美斯在今届赛事上阵7场，累积交出8个入球及4次助攻。

目前在金靴奖排行榜上，美斯与法国神锋麦巴比同样斩获8个入球。根据国际足协自2010年起实施的赛例，世界杯金靴奖不可共享，必须决出唯一得主；当两名球员入球数相同时，将先后比较助攻次数和上场时间。因此，拥有4次助攻的美斯，现时以1次助攻的微弱优势，力压录得3次助攻的麦巴比，暂列神射手榜第一位。

各自尚余一仗 金靴悬念斗到最后

不过，这场金靴之争仍充满悬念，皆因两名球星各自还有一场比赛在手。麦巴比将会带领法国，在香港时间清晨5时举行的季军战迎战英格兰；而美斯则会在香港时间20日凌晨3时上演的决赛火并西班牙。两人将会「隔空」较量，金靴奖最终鹿死谁手，仍要斗到最后一刻。