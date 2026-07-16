世界杯2026｜杜曹拒辞职誓领英格兰战欧国杯 英足总表示全力支持

英格兰在世界杯四强战在领先之下于补时阶段惨遭阿根廷绝杀，这场噩梦般的败仗，主帅杜曹（Thomas Tuchel）因「过于保守的换人」备受猛烈抨击。然而，这位德国籍教头赛后表态「绝不后悔」，并誓言继续履行合约，带领球队冲击 2028 年主场欧洲国家杯；而英格兰足总亦明确表态，对杜曹投下「百分百信任」一票，力撑其继续留任！

保守换人惹祸致反败 杜曹：绝不后悔

英格兰在四强战凭安东尼哥顿先开纪录，大好形势却因杜曹在末段作出一连串退守的防守性换人而陷入苦战，最后惨遭阿根廷的拿达路马天尼斯补时绝杀，以1:2反胜为败只能转战季军战。面对外界铺天盖地的批评，杜曹在记者会上大方承担了输波责任，但他展现出强大抗压能力，直言对自己的战术决定：「没有遗憾（no regrets）」。

放眼两年后主场欧国杯

今年 2 月才与英足总续约至下届欧国杯的杜曹，明确表示不会辞职，决心领军出战2028欧国杯，他说：「我们还有一场比赛要打（周六对阵法国的季军战）。然后，我们当然会继续前进，一直奋斗到在主场（英格兰和爱尔兰）举行的欧洲国家杯，我非常期待那个时刻的到来。」

足总高层撑杜曹拒临阵易帅

据英国传媒了解，尽管败仗令人痛苦，但英格兰足总内部对杜曹依然充满信心。高层认为他带队的整体表现及凝聚力值得肯定，只要他本人愿意留任，足协绝对不会作出解雇决定。

英足总行政总裁标宁咸（Mark Bullingham）在赛后发言中亦力撑主帅：「距离决赛如此之近却饮恨，确实令人心碎。但球员和杜曹今天已经倾尽了所有，教练和工作人员的努力已达极限。我们必须感谢他们的一切付出。」三狮军团周六将与法国争夺季军，随后便会将目光锁定在两年后的主场欧国杯。